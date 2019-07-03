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Титов призвал ЦБ усилить контроль за банком «Восточный»

Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал Центробанк усилить контроль за работой банка «Восточный» после того, как контроль над ним перешел к компании «Финвижн холдингс» бизнесмена Артема Аветисяна, передает ТАСС. Титов опасается, что у «Восточного» может ухудшиться баланс.

«Требования ЦБ по докапитализации никто не отменял. Насколько мы понимаем, средств на докапитализацию у этой группы («Финвижн». – «Ведомости») нет. У всех есть опасения, что этот банк не выживет в итоге», – пояснил Титов. По его мнению, нужно тщательно следить за тем, как эта группа будет управлять активами банка.

Арбитражный суд Амурской области в середине мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка «Восточный») исполнить опцион и продать 9,99% акций банка компании «Финвижн холдингс», в собственности которой 32% акций «Восточного». Бенефициаром «Финвижн холдингс» является Аветисян. Ранее бизнесмену принадлежал «Юниаструм банк». В 2017 г. он был присоединен к «Восточному».

Спор по иску Evision Holdings параллельно рассматривается в Лондонском международном арбитражном суде. Baring Vostok считает, что Аветисян перед объединением банков вывел из «Юниаструма» часть активов. По этой причине Evison Holdings отказывается исполнять опцион. 17 июня Лондонский суд признал за «Финвижн холдингс» право продолжать судебное разбирательство в России.

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