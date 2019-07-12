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ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и MasterCard из России

Центробанк уверен, что все платежные системы продолжат свою работу в России в прежнем режиме, сообщила пресс-служба регулятора. «Мы не видим поводов для беспокойства», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе ЦБ.

«Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платежных систем, будут обрабатываться НСПК внутри РФ, а операции за пределами страны – международными платежными системами», – подчеркнули в пресс-службе. Поправки, которые Госдума рассмотрит 23 июля, направлены на то, чтобы привести работу всех операторов платежных систем в соответствие с российским законодательством, отмечает регулятор.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Visa и MasterCard из-за поправок к закону о национальной платежной системе могут уйти с российского рынка. Один из законопроектов, внесенных в Госдуму, предлагает запретить российским «дочкам» международных платежных систем приостанавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции. Если же расчеты будут остановлены, ЦБ сможет исключить такую платежную систему из реестра ЦБ.

Пресс-служба Visa, комментируя заметку, назвала Россию «стратегически важным» для компании рынком. В то же время Visa отказалась комментировать «суждения третьих лиц относительно возможных будущих событий, основанных на предположениях и выражающих личную позицию автора мнения».