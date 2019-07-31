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В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах

В России 31 июля вступил в силу закон, позволяющий предоставлять ипотечные каникулы сроком до шести месяцев гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Документ был принят Госдумой в конце апреля и подписан президентом 1 мая.

Согласно новому закону, право на ипотечные каникулы имеют заемщики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Такой ситуацией считается, например, потеря работы, признание инвалидом I или II группы, смерть близкого родственника, у которого на иждивении были нетрудоспособные члены семьи, временная нетрудоспособность более двух месяцев подряд, снижение зарплаты более чем на 30%.

Максимальный срок каникул — шесть месяцев, при этом срок выплаты кредита удлинится на то время, которое длились каникулы. Закон распространяется и на те кредиты, которые были взяты до вступления его в силу. Документ предполагает, что каждый заемщик может воспользоваться правом на ипотечные каникулы как минимум один раз. Однако банки по своему усмотрению могут давать клиентам ипотечные каникулы и больше, чем один раз.

Ввести ипотечные каникулы предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в феврале. Спустя несколько дней соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.