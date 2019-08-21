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Немецкий банк разместил ипотечные бонды с рекордной отрицательной доходностью

Ведомости
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Банк Berlin Hyp провел эмиссию трехлетних ипотечных облигаций размером 1 млрд евро с доходностью -0,588%. Это рекордно низкая доходность для такого типа бондов, говорится в заявлении банка. Однако спрос инвесторов оказался высоким: Berlin Hyp получил 38 заявок на общую сумму 1,15 млрд евро.

Berlin Hyp и прежде устанавливал аналогичные рекорды. В 2016 г. он стал первым негосударственным заемщиком, выпустившим номинированные в евро облигации с отрицательной доходностью, отмечает Financial Times. Немецкие банки уже 250 лет выпускают облигации, обеспеченные платежами по кредитам или другими активами, а также гарантированные самими эмитентами, и за это время на этом рынке не случилось ни одного дефолта, отмечает издание. Поэтому у бондов Berlin Hyp – наивысший рейтинг ААА.

В основном покупателями бондов Berlin Hyp стали другие кредиторы, отмечает банк Credit Agricole, который был одним из организаторов эмиссии. По словам стратега ABN Amro Йоста Бомона, эти облигации привлекают банки, потому что другие виды вложений в еврозоне могут оказаться еще более убыточными. Так, доходность трехлетних гособлигаций Германии сейчас составляет -0,94%, и если держать их до погашения, инвестор гарантированно получит убыток. Более серьезный убыток, чем по облигациям Berlin Hyp, корпоративный инвестор получит и в том случае, если будет держать деньги на банковском счете, так как для корпоративных клиентов ставки по вкладам на большие суммы у многих банков тоже отрицательные.

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Генпрокуратура просит взыскать с полковника ФСБ Черкалина 6,3 млрд рублей

Ведомости
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Генпрокуратура обратилась в Головинский суд Москвы с ходатайством об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на общую сумму 6,3 млрд руб., говорится в сообщении надзорного ведомства.

В иске говорится о наличных деньгах, обнаруженных при обыске в доме, машине и служебном кабинете полковника. Речь идет о 800 млн руб., $72 млн и 8 млн евро. В ходе проверки было выявлено, что Черкалин, получив доход из не предусмотренных законом источников, купил и зарегистрировал на родственников пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7116 кв. м, 14 нежилых помещений и два автомобиля.

Совокупный легальный доход Черкалина и членов его семьи с 2005 по 2019 г. составил 55 млн руб., отметили в Генпрокуратуре.

Черкалин ранее возглавлял второй отдел управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Полковника арестовали в апреле этого года. Вместе с ним были задержаны экс-сотрудники ФСБ Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Всем фигурантам дела были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, с ноября 2013 по февраль 2015 г. Черкалин получил от бизнесмена через посредника взятку в размере $850 000 «за совершение действия и бездействие в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство». В 2011 г. Черкалин, Васильев и Фролов обманули бизнесмена Сергея Гляделкина, пригрозив ему уголовным делом. В результате бизнесмен передал им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью около 490 млн руб., считает следствие.

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Бизнес
Новости

«Пулково» пригрозил авиакомпании «Россия» прекратить обслуживание ее рейсов

Ведомости
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Оператор аэропорта «Пулково» – ООО «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС) – предупредила авиакомпанию «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») о риске прекращения обслуживания ее рейсов. Об этом заявил «Ведомостям» официальный представитель «России».

По ее данным, 2 августа она получила от ВВСС информацию, по которой у нее имеется задолженность в 123 млн руб. В июле задолженности у нее не было, отмечает «Россия»: причиной стало требование предоплаты. 8 августа, сообщает перевозчик, руководство ВВСС проинформировало авиакомпанию о возможном прекращении обслуживания рейсов.

«Подобными действиями менеджмент оператора аэропорта “Пулково” нивелирует усилия прошлых лет, которые были предприняты совместно с базовым перевозчиком по развитию маршрутной сети и увеличению пассажиропотока из северной столицы», – подчеркивает «Россия». Она отмечает, что «продолжит предпринимать все доступные законом действия», не уточняя, что имеет под этим в виду.

«Договорными отношениями между авиакомпаниями и аэропортом предусмотрена возможность приостановления обслуживания рейсов в связи с задолженностью перевозчиков», – говорится в пресс-релизе «Пулково». В настоящий момент решения приостановить обслуживание рейсов «России» не принималось, отмечается в нем.

Комментируя ситуацию ТАСС, пресс-служба ВВСС сообщила, что с 1 августа «Пулково» изменил условия обслуживания авиакомпаний, в частности, порядок оказания услуг перевозчикам. В соответствующий договор был добавлен пункт о том, что право на оплату услуг по факту может получить только та авиакомпания, которая показала 10% роста пассажиропотока.

«Пулково» – базовый аэропорт для «России». В 2018 г. авиакомпания перевезла 11,1 млн пассажиров. Основной объем перевозок – около 5,5 млн пассажиров, согласно отчету «Аэрофлота», – пришелся на «Пулково». «Пулково», в свою очередь, отчитывался о том, что обслужил в 2018 г. рекордные 18,1 млн пассажиров. Таким образом, на «Россию» приходится почти треть пассажиропотока аэропорта.

Новости СМИ2
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Бизнес
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Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»

Ведомости
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Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.

С развитием Приобского месторождения связано развитие крупнейшего актива госкомпании – «Юганскнефтегаза», сказал Федоров. По его словам, налоговые стимулы уже «были одобрены президентом Российской Федерации».

Федоров заявил, что налоговый вычет госкомпании составит по 46 млрд руб. в год на протяжении 10 лет, а суммарный положительный эффект для бюджета от этих послаблений – 660 млрд руб. на протяжении 10 лет. При этом Федоров оценил общий эффект для экономики в 5 трлн руб.

По словам Федорова, «Роснефть» уже получила положительные заключения со стороны Минприроды и Минэнерго на расчет объемов данных стимулов. «Проходим оформление получения этих стимулов в федеральных органах», – добавил он.

В конце июля «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов попросил президента ввести мораторий на предоставление новых налоговых льгот для нефтяников до 2024 г. Исключение должны были сделать для Приобского месторождения «Роснефти».

Новости СМИ2
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Бизнес
Новости

Uniqlo открыла интернет-магазин в России

Ведомости
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Сеть магазинов одежды Uniqlo открыла интернет-магазин в России. Информация об этом появилась на сайте компании. Первым на это внимание обратил The Village.

Доставка будет бесплатной для всех заказов дороже 4000 руб., если сумма покупки меньше, то стоимость доставки составит 300 руб. Партнером компании выступает курьерская служба DPD. Доставка возможна не на всей территории России, отмечает Uniqlo.

Первый магазин Uniqlo был открыт в 1984 г. в Японии. Сейчас у компании более 3200 магазинов по всему миру. В России сеть появилась в 2010 г.: в настоящее время в стране 35 магазинов японского бренда – в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Новости СМИ2
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Политика
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Кудрин назвал беспрецедентным применение силы полицией на акциях протеста в Москве

Ведомости
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На протестных акциях в Москве, которые проводились из-за отказа независимым кандидатам в допуске на выборы в Мосгордуму, правоохранительные органы беспрецедентно применяли силу, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter.

На насилие со стороны правоохранительных органов обращал внимание Совет по правам человека при президенте России (СПЧ), напомнил Кудрин. «Важно публично разобраться в каждом случае. Все должно всегда оставаться в правовом поле», – подчеркнул он.

Накануне, 20 августа, СПЧ заявил, что в отдельных случаях во время протестов в июле – августе в Москве правоохранительные органы нарушали права граждан. Совет обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, директору Росгвардии Виктору Золотову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку.

За день до этого протесты впервые прокомментировал президент Владимир Путин. «Все это связано с электоральным циклом. В 2014 г. к выборам не было допущено 111 человек (прошлые выборы в Мосгордуму. – "Ведомости"). В этом году – 56, там были сфальсифицированы подписи, как утверждают специалисты», – сказал Путин.

В Москве с середины июля проходят акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Три из шести акций – 20 июля, 10 и 17 августа – были согласованы с мэрией и проходили на проспекте Сахарова. Две другие акции протеста – 27 июля и 3 августа – закончились разгоном митингующих и массовыми задержаниями.

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Политика
Новости

WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Ведомости
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Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Кроме того, американские власти рассматривали вопрос о единовременной крупной выплате Дании, размер которой не уточняется.

В середине августа The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Дональд Трамп заинтересовался покупкой Гренландии. Позже президент США подтвердил журналистам, что считает приобретение острова «стратегически интересным».

Датский премьер Метте Фредериксен назвала эту идею абсурдной. Министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер заявила, что остров не продается, но открыт для бизнеса.

Гренландия – крупнейший на Земле остров, имеющий стратегическое значение для освоения Арктики. Он также обладает большими запасами редкоземельных металлов, которые сейчас на мировой рынок в основном поставляет Китай.

Политика
Новости

СМИ: Россия и Украина до конца августа могут обменяться задержанными

Ведомости
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Россия и Украина вышли на финишную прямую в переговорах об обмене удерживаемыми на территории обеих стран лицами, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. По его словам, списки для обмена сейчас уточняются, он может состояться до конца августа. При этом, как рассказал собеседник издания, на Украину могут вернуться и моряки, задержанные в ноябре прошлого года за нарушение российской границы.

Информацию о скором обмене задержанными подтверждает источник РБК. Он утверждает, что решение о передаче моряков было принято еще давно и что скорее всего она произойдет в августе.

По данным «Коммерсанта», договоренность об обмене задержанными и осужденными лицами была достигнута после первого телефонного разговора между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, который состоялся 11 июля. Один из собеседников РБК рассказал, что договоренность об обмене была достигнута на встрече Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном 19 августа.

Рассматривается ли вопрос передачи Киеву осужденного в России режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме, источник «Коммерсанта» сказать затруднился. Он также отказался отвечать на вопрос, кого в обмен на моряков выдаст России Украина. Источники РБК об этом также не сказали.

По данным «Интерфакса», Россия готовится выдать Украине пятерых осужденных за различные преступления. Накануне правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что пятерых украинцев, которых планируется передать Киеву, уже перевели из исправительных колоний в следственный изолятор «Лефортово» в Москве. Фамилии этих людей пока не называются, однако журналистка Виктория Ивлева на странице в Facebоok сообщила, что в сизо у нее приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.

Политика
Новости

Либертарианская партия подала в мэрию Москвы уведомление о шествии 31 августа

Ведомости
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Либертарианская партия подала в мэрию Москвы уведомление о проведении 31 августа шествия по бульварам в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, сообщил на своей странице в Facebook лидер партии Сергей Бойко.

Шествие должно начаться в 14.00 на Страстном бульваре у Пушкинской площади, а завершиться на проспекте Сахарова. Предполагаемое число участников — 10 000 человек.

Ранее заявки в мэрию на проведение митинга 31 августа подали муниципальный депутат, член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева и представитель движения «Психология за права человека» Иван Брушлинский. Они предложили провести мероприятия на проспекте Сахарова или проспекте Мира. Еще одну заявку на шествие от Страстного бульвара до проспекта Сахарова 31 августа подала группа муниципальных депутатов. Организатор акции Елена Русакова написала, что в случае необходимости эта заявка будет объединена с другими.

В Москве с середины июня проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными. По итогам акции 27 июля было заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

Бизнес
Новости

Роспатент отказал дочерней компании РЖД в регистрации товарного знака «Стриж»

Ведомости
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Роспатент отказал Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) в регистрации товарного знака скоростных пассажирских поездов «Стриж». Об этом говорится в решении ведомства, первым на это обратил внимание РБК.

Отказ в регистрации Роспатент объяснил тем, что заявленный ФПК товарный знак похож на эмблему одноименной логистической компании из Москвы. Сравниваемые знаки содержат тождественные словесные элементы «Стриж», а выполнение их заглавными буквами усиливает сходство, пояснило ведомство. Кроме того, по мнению Роспатента, у знаков схожи идея и графическое изображение.

Пресс-служба ФПК заявила РБК, что компания будет обжаловать решение Роспатента.

Поезда «Стриж» «дочка» РЖД впервые купила в 2011 г. у испанской Talgo за 5,4 млрд руб., через три года она сообщила о закупке дополнительных вагонов на 8,3 млрд руб. «Стрижи» курсируют по маршрутам Москва – Нижний Новгород и Москва – Берлин. Товарный знак, который пыталась зарегистрировать ФПК, представляет собой изображение птицы и надпись «Стриж» на синем фоне.

Политика
Новости

Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника

Ведомости
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Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест. Об этом сообщается в Telegram-канале политика. Там говорится, что на выходе из спецприемника Галямину встретили сотрудники 2-го оперативного полка и сообщили, что повезут ее в ОВД «Тверское». Сообщается также, что депутату пришлось вызвать скорую помощь из-за давления.

Галямину задержали на выходе из спецприемника уже второй раз. Первый раз она была арестована на 10 суток в конце июля в связи с несогласованной акцией у мэрии. Срок ареста истекал 6 августа. Однако в этот день ее снова задержали и отвезли в Чертановский районный суд Москвы, который назначил муниципальному депутату еще 15 суток ареста.

На выходе из спецприемника также были задержаны глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, муниципальный депутат Константин Янкаускас, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов. Они были доставлены в суд и снова отправлены под арест. Яшина 20 августа арестовали четвертый раз подряд.

Галямина и ряд других оппозиционеров были задержаны в связи с несогласованной акций у мэрии 27 июля. Она завершилась разгоном протестующих и массовыми задержаниями. По данным МВД, на акции были задержаны 1074 человека, проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных. После этой акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

Бизнес
Новости

Ресторан «Армения» закрыл страницу в Facebook после иска к организаторам акции 27 июля

Ведомости
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Московский ресторан «Армения» закрыл страницу в Facebook после критики из-за иска к организаторам акции 27 июля. На это обратил внимание «Дождь».

Ранее компания «Анкор», которая владеет рестораном, подала иск к Алексею Навальному и незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму – Илье Яшину, Любови Соболь, Юлии Галяминой и др. Она потребовала взыскать с них ущерб в виде упущенной выгоды в 550 000 руб. из-за акции 27 июля. Иски к оппозиционерам также подали «Мосгортранс» и ГБУ Москвы «Автомобильные дороги».

После того как стало известно об иске, пользователи Facebook обрушили рейтинг ресторана «Армения», писал «Коммерсантъ». Негативные отзывы на него также появились в TripAdvisor, но там рейтинг ресторана практически не изменился.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На ней, по разным данным, были задержаны от 1074 до 1373 человек. По итогам акции было заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

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