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Немецкий банк разместил ипотечные бонды с рекордной отрицательной доходностью

Банк Berlin Hyp провел эмиссию трехлетних ипотечных облигаций размером 1 млрд евро с доходностью -0,588%. Это рекордно низкая доходность для такого типа бондов, говорится в заявлении банка. Однако спрос инвесторов оказался высоким: Berlin Hyp получил 38 заявок на общую сумму 1,15 млрд евро.

Berlin Hyp и прежде устанавливал аналогичные рекорды. В 2016 г. он стал первым негосударственным заемщиком, выпустившим номинированные в евро облигации с отрицательной доходностью, отмечает Financial Times. Немецкие банки уже 250 лет выпускают облигации, обеспеченные платежами по кредитам или другими активами, а также гарантированные самими эмитентами, и за это время на этом рынке не случилось ни одного дефолта, отмечает издание. Поэтому у бондов Berlin Hyp – наивысший рейтинг ААА.

В основном покупателями бондов Berlin Hyp стали другие кредиторы, отмечает банк Credit Agricole, который был одним из организаторов эмиссии. По словам стратега ABN Amro Йоста Бомона, эти облигации привлекают банки, потому что другие виды вложений в еврозоне могут оказаться еще более убыточными. Так, доходность трехлетних гособлигаций Германии сейчас составляет -0,94%, и если держать их до погашения, инвестор гарантированно получит убыток. Более серьезный убыток, чем по облигациям Berlin Hyp, корпоративный инвестор получит и в том случае, если будет держать деньги на банковском счете, так как для корпоративных клиентов ставки по вкладам на большие суммы у многих банков тоже отрицательные.