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Промсвязьбанк удалил из отчетности данные о вложениях в драгоценные металлы

Промсвязьбанк изъял из своей отчетности по международным стандартам информацию о вложениях в драгоценные металлы на 23,9 млрд руб. Это соответствует 8 тоннам золота. Первым на нетипичные для банков активы на балансе Промсвязьбанка обратил внимание Forbes.

В середине дня Промсвязьбанк удалил отчетность с сайта и сервера раскрытия информации, вернув ее ближе к вечеру, однако сведений о драгметаллах в ней уже не оказалось. Банк удалил эти данные и из бухгалтерского баланса, размещаемого на сайте ЦБ, писал «Коммерсантъ». Промсвязьбанк на запрос «Ведомостей» не ответил.

Покупка драгоценных металлов на баланс на такую большую сумму – это не распространенная практика на банковском рынке, даже аномалия, говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Банк может покупать драгоценные металлы на бирже, у клиентов, у других банков, перечисляет он. Золото может обеспечить сохранность вложений, поскольку его стоимость относительно стабильна и это его большое преимущество, но оно не обеспечит значительную доходность, объясняет он. С позиции защиты от инфляции это не лучшее вложение свободных средств, к тому же менее ликвидное по сравнению с другими инструментами с сопоставимым риском обесценения, заключил Беликов.

Кроме того, Промсвязьбанк удалил из отчетности сведения о вознаграждениях сотрудников, которые выросли до 14 млрд руб. по сравнению с 7,4 млрд за январь – июнь 2018 г., пишет РБК.