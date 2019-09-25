ЦБ предложил ограничить вложения граждан в микрофинансовые компании

Недвижимость

Новости

Гендиректор WeWork Адам Нейман уходит со своего поста

Сооснователь и генеральный директор коворкинговой сети WeWork согласился покинуть свой пост руководителя, сообщила Financial Times. Это произошло после того, как убыточной компании не удалось провести запланированное на сентябрь первичное размещение акций и ее крупнейшие акционеры потеряли веру в 40-летнего харизматичного предпринимателя.

В проспекте эмиссии к IPO Нейман был назван «уникальным лидером, доказавшим, что одновременно может быть визионером, управленцем и новатором». Однако именно его личность и множественные конфликты интересов (бизнес WeWork сильно завязан на личный бизнес Неймана) стали одним из главных факторов, вызвавших недовольство многих инвесторов, которые не пожелали участвовать в IPO, писала The Wall Street Journal. Газета также сообщила недавно, что японская SoftBank, крупнейший акционер WeWork, выступила за то, чтобы Нейман оставил пост гендиректора.

Многие инвесторы во время подготовки к IPO также не получили от компании внятных ответов на вопрос, как она собирается выходить в прибыль. В первом полугодии 2019 г. ее убыток составил $905 млн при $1,54 млрд выручки; она потратила почти $2,4 млрд, практически полностью израсходовав денежные средства, выделенные на этот период. В результате стоимость компании, которая в январе в ходе последнего раунда инвестиций была оценена в $47 млрд, была снижена в ходе подготовки к IPO до менее чем $20 млрд. Организовывавшие его инвестбанки интересовались у инвесторов их готовностью вложить средства исходя из оценки в $15–18 млрд, сообщала FT. Агентство Reuters писало о возможном снижении оценки до $10–12 млрд.

Решение об отставке было принято на заседании совета директоров во вторник, подтвердило Reuters со ссылкой на людей, знакомых с его результатами. По их словам, за смещение Неймана высказались, в частности, SoftBank, венчурный фонд Benchmark Capital и китайский фонд прямых инвестиций Hony Capital. Решение об отставке поддержало большинство из семи членов совета директоров.

Теперь Нейман стал председателем совета директоров без исполнительских функций, пишет FT со ссылкой на человека, знакомого с решением. Об этом же говорят источники Reuters. Временно исполняющими обязанности гендиректора стали финансовый директор Арти Минсон и заместитель председателя совета директоров Себастьян Ганнингэм.

На днях WeWork арендовала в Москве 8500 кв. м в многофункциональном комплексе Imperial Plaza (бывший «Краснопрудный») в районе Комсомольской площади для размещения коворкинга. Это уже пятый ее объект в России – и самый большой.