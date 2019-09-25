ЦБ предложил ограничить вложения граждан в микрофинансовые компании
Центробанк планирует существенно ограничить вложения граждан в микрофинансовые компании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на новую версию законопроекта о квалификации инвесторов.
По мнению ЦБ, минимальная сумма сделки должна составлять не менее 1,5 млн руб. и «физическое лицо должно являться либо быть признанным квалифицированным инвестором в соответствии» с 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». После принятия законопроекта, это требование будет распространяться и на займы, привлекаемые от граждан, и на вложения в облигации.
Согласно поправкам ЦБ, покупать облигации микрофинансовых компаний смогут только квалифицированные инвесторы, имеющие объем вложений в ценные бумаги не менее 10 млн руб. По действующему законодательству квалифицированным инвестором признаются те, чей объем вложений в ценные бумаги — не менее 6 млн руб. По информации газеты, участники рынка указывают, что это может привести практически к полному прекращению финансирования МФО со стороны физических лиц.