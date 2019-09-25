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Индекс S&P 500 упал на новостях о начале процедуры импичмента президента США

Индекс S&P 500 на закрытии торгов снизился на 0,84% до 2966,6 пункта, показав максимальное дневное падение за месяц, сообщает Reuters. В последний раз такое падение было зафиксировано 23 августа. Это произошло после заявления спикера палаты Представителей США Нэнси Пелоси, объявившей о начале формальной процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Для индекса Nasdaq Composite также стал худшим днем за месяц — он потерял 1,46%, опустившись до 7 993,63 пункта. Индекс Dow Jones на закрытии снизился на 0,53%, до 26 807,77 пункта.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом для этого стал разговор Трампа по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским. Этот разговор состоялся в июле 2019 г., но в прессе подробности появились только в сентябре. The Wall Street Journal отмечала, что во время него американский лидер призывал украинского коллегу оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, который уже несколько месяцев пытается запустить процедуру расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита текущей предвыборной гонки от демократической партии.

Чтобы предъявить президенту обвинения, достаточно простого большинства в палате представителей. Из 435 конгрессменов 235 — демократы, поэтому, если они выступят единым фронтом, то могут сделать это без поддержки республиканцев. После этого дело будет передано в сенат, который решит, виновен ли президент.