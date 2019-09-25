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Депутаты предложили отменить комиссии за снятие наличных в чужих банкоматах

Депутаты во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение в Госдуму поправки в закон «О банках и банковской деятельности». Они предложили запретить банкам взимать комиссии за снятие наличных с дебетовых карт без овердрафта в чужих банкоматах и отделениях, а также за денежные переводы на карты другого банка. Поправки коснутся только операций в рублях и только дебетовых карт.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, прибыль банков в 2018 г. составила 1,34 трлн руб. На комиссионные доходы банков пришлось 24% этой прибыли, а чистый процентный доход кредитных организаций составил 67%. Чистая процентная маржа банков выросла в прошлом году на 0,5% и составила 4,5%. «В условиях беспрецедентно высоких прибылей кредитных организаций», 73% из которых контролируются государством, банки «могут позволить себе повышение чистой процентной маржи на фоне недокредитованности российской экономики», объясняют авторы законопроекта необходимость новаци.

По данным ЦБ, на 1 июля 2019 г. в России было эмитировано около 275,6 млн платежных карт, из них 239,4 млн — дебетовые. За первое полугодие россияне сняли с карт средства на сумму около 13,4 трлн руб., а оплатили товаров и услуг почти на 14,8 трлн руб.

Для банков подобная инициатива может обернуться колоссальными потерями, предупреждает президент АРБ Гарегин Тосунян. «Речь идет о миллиардах рублей», — согласен представитель «Тинькофф банка». По его словам, сейчас за снятие наличных с карты чужого банка банк-эквайер получает доход, а эмитент платит комиссию за эту операцию. Законодатели предлагают запретить снимать комиссию за такие операции с клиента, но оставить возможность экваеру на этом зарабатывать. Аналогичная ситуация с переводами по номеру карты: в этом случае доход будет получать платежная система. «В случае принятия законопроекта банки будут придумывать механизмы компенсации таких потерь или просто запретят снимать наличные в чужих банкоматах», — заключает представитель «Тинькофф банка».