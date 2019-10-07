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ВС отправил на пересмотр спор об оплате услуг юристов АСВ из конкурсной массы банков

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России по жалобе одного из кредиторов Пробизнесбанка отправила на новое рассмотрение спор о допустимости выплат консультантам в зависимости от поступлений в конкурсную массу банкрота, сообщает «Интерфакс».

Кредитор-заявитель – ООО «Автоцентр» – дошел до Верховного суда из-за принципиальной позиции: Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не должно платить нанятым юристам процент от поступивших в конкурсную массу средств.

Пробизнесбанк в 2015 г. был лишен лицензии и признан банкротом. Тогда же АСВ привлекло к конкурсному производству юридическую фирму «Кворум дебт менеджмент групп» (впоследствии права и обязанности по договору перешли к Московской коллегии адвокатов «Кворум»). По договору юристы получали по 8,5 млн руб. в месяц плюс 15% от фактически поступивших денег в конкурсную массу. К концу 2017 г. «Кворум» получил 312,9 млн руб. переменного вознаграждения, указано в иске, эти выплаты и оспаривает «Автоцентр», выяснили ранее «Ведомости».

«Автоцентр» счел, что переменная часть вознаграждения консультантов представляет собой «гонорар успеха», который выплачивается юристам в случае достижения положительного результата в судебном споре. Такого рода премирование недопустимо в процедурах банкротства, указывал заявитель. Предыдущие три инстанции отказали компании в удовлетворении требований.