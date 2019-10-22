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Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%

Ведомости
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Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский. По его словам, после этого ставка не изменится минимум полгода.

18 октября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России допускает решительное снижение ключевой ставки. На прогноз регулятора, по ее словам, могут повлиять актуальные данные об экономической ситуации и инфляции в стране. Набиуллина отметила, что текущая инфляция составляет около 3,8%, что позволяет говорить о дальнейшем снижении ставки.

В сентябре совет директоров ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. – до 7%. Набиуллина 10 октября сообщила, что в ближайшее время ЦБ уточнит в сторону снижения прогноз по инфляции на 2019 г. Министерство экономического развития ожидает, что инфляция к концу года может замедлиться до 3,2%.

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Акимов пообещал учесть позицию «большой тройки» по частотам 2,3-2,3 Ггц

Ведомости
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Правительство постарается учесть позицию «большой тройки» при распределении частот в диапазоне 2,3-2,3 Ггц и оставить их «в конкуретном поле». Такое заявление в кулуарах форума «Открытые инновации» сделал вице-премьер Максим Акимов, передает «Интерфакс».

Согласно проекту решения Государственной комиссии по радиочастотам, частоты в диапазоне 2,3-2,3 Ггц власти планируют отдать без конкурса «Ростелекому» и крымской «Миранда-Медиа» (на 20% принадлежит «Ростелекому») для внедрения 4G в «социально значимые объекты», сообщал ТАСС. Сегодня агентство со ссылкой на замглаву Минкомсвязи Олега Иванова сообщил, что ГКРЧ перенесла обсуждение этого вопроса на следующее заседание, запланированное на декабрь.

Против передачи частот «Ростелекому» выступили ФАС, а также руководители компаний «большой тройки», которые написали Акимову письмо (копия есть у «Ведомостей»). Операторы напомнили, что для стандарта 4G/LTE уже используются две полосы в 450 МГц и 1800 МГц, и нет необходимости выделять еще одну, которая могла бы послужить для развития 5G. Диапазон 2,3 — 2,4 ГГц, пишут авторы письма, может быть использован участниками рынка «для увеличения пропускной способности эксплуатируемых сетей – до решения вопросов выделения необходимых диапазонов частот для технологий 5G».

В апреле вице-премьер Акимов просил Путина поручить расчистку наиболее распространенного в мире диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, который сейчас в России занимают военные и спецслужбы. Летом Путин согласился с мнением Совета безопасности, что развивать 5G нужно на частотах в другом диапазоне.

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WSJ: WeWork перейдет под контроль SoftBank, оценена всего в $8 млрд

Ведомости
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Совет директоров сети коворкингов WeWork одобрил сделку с SoftBank, по итогом которой японская компания получит контрольный пакет ее акций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим решением. Совет директоров выбирал из двух предложений, но отклонил вариант с кредитом от банка JPMorgan Chase, который привлек для этого ряд инвесторов.

После неудавшегося IPO компании грозит кризис ликвидности – деньги у нее могут закончиться уже через несколько недель. Поэтому WeWork понадобилось срочно найти средства на продолжение деятельности. В рамках сделки SoftBank предложит около $3 млрд, из которых $1 млрд пойдет на выкуп акций у сооснователя Адама Неймана. После провала первичного размещения акций Нейман был смещен с поста генерального директора и остался председателем совета директоров. Теперь он может покинуть и этот пост, пишет WSJ, оставшись в совете наблюдателем. Компания разорвет большинство связей с Нейманом, отмечает газета, но он получит в общей сложности почти $1,7 млрд. SoftBank также предоставит ему кредит на $500 млн для погашения долга на такую же сумму перед JPMorgan и выплатит комиссию за консультирование в размере $185 млн, рассказали WSJ ее источники.

В результате сделки WeWork будет оценена примерно в $8 млрд. Между тем, в январе во время последнего раунда финансирования, который возглавляла все та же SoftBank, стоимость WeWork составила $47 млрд. Но во время подготовки к IPO в сентябре инвесторы на публичном рынке отказались платить за нее более $15 млрд.

Совет директоров WeWork планирует сообщить о договоренности с SoftBank во вторник, но заявление может быть отложено, предупредили источники WSJ.

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Мосгорсуд отменил приговор водителю автобуса, съехавшему в переход метро

Ведомости
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Мосгорсуд отменил приговор водителю автобуса Виктору Тихонову, съехавшему в переход станции метро «Славянский бульвар», сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда. Тихонова перевели из СИЗО под домашний арест. Дело направлено на новое рассмотрение.

В декабре 2018 г. Дорогомиловский суд приговорил его к четырем годам колонии, признав виновным по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). При этом суд оставил вопрос о возмещении ущерба потерпевшим без рассмотрения, указав, что они могут подать иск в рамках гражданского судопроизводства.

Автобус съехал в переход на станции метро «Славянский бульвар» 25 декабря 2017 г. В результате аварии погибли четыре человека, двоих госпитализировали в тяжелом состоянии, не менее восьми получили различные ранения. Обвинение просило для Тихонова пять лет колонии-поселения, а защита – оправдать, ссылаясь на то, что автобус был неисправен.

Согласно материалам дела, Тихонов по ошибке нажал на педаль газа, автобус ЛИАЗ выехал на тротуар и, разогнавшись до скорости не менее 23 км/ч, съехал в переход. По словам водителя, перед ДТП автобус «внезапно начал самостоятельное движение».

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«Лента» переедет из офшора на Кипр

Ведомости
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Акционеры ритейлера «Лента» утвердили смену юрисдикции компании с Британских Виргинских островов на Кипр, сообщает ритейлер. Кроме того, изменится организационно-правовая форма компании с частной на публичную. Название ритейлера меняется с Lenta Ltd на Lenta Plc.

Совет директоров компании остался в прежнем составе, в него вошли Алексей Мордашов, Алексей Куличенко, Томас Корганас, Роман Васильков, Майкл Линч-Белл, Стив Джонсон, Руд Педерсен, Юлия Соловьева и Герман Тинга.

30 апреля «Севергрупп» завершила покупку 41,9% «Ленты» у инвестфонда TPG и Европейского банка реконструкции и развития. Глобальную депозитарную расписку ритейлера оценили в $3,6, акцию – в $18. На тех же условиях «Севергрупп» выкупает доли миноритариев. Вся компания оценена в $1,75 млрд. «Севергрупп» владеет 77,99% акций компании. 21,04% находятся в свободном обращении, говорится на сайте ритейлера.

«Лента» – крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по величине ритейлер в России. Компания основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге, владеет 246 гипермаркетами в 88 городах России и 130 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.

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Бизнес
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Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

Ведомости
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Ценовая ситуация на рынке гречневой крупы стабильна, считает Минсельхоз. Произошедший в сентябре «незначительный» рост оптовых цен на гречку, по мнению министерства, свидетельствует о восстановлении цен к уровню предыдущих лет.

По данным Росстата, средняя цена сельхозпроизводителей в сентябре составила 13,6 руб. за кг гречки. Это в два раза превышает цену сентября прошлого года – 6,5 руб. за кг, а также на 21,4% выше, чем в августе 2019 г. – 11,2 руб. за кг.

В 2018 г. цены на гречку снизились почти в четыре раза в связи с рекордным урожаем 2017 г. – более 1,5 млн т, напоминает Минсельхоз. В январе 2017 г. средняя максимальная цена сельхозпроизводителей за кг гречневой крупы составляла 25,9 руб., а в апреле 2018 г. средняя минимальная цена опустилась до 6,2 руб. за кг. Восстановление цен к уровню предыдущих лет позволит производителям выйти на уровень рентабельности, добавляет министерство.

Поставщики гречневой крупы с сентября начали информировать сети о повышении цен, выяснили ранее «Ведомости». По словам представителя «Ашана», речь идет о росте на 20–25%. Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов заявил, что поставщики повышают цену на 25–50% до 59 руб. за 1 кг. До этого повышений цен на гречку не было с 2017 г.

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Технологии
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Налоговая служба заблокировала счета «Ленфильма»

Ведомости
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Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала четыре банковских счета киностудии «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке, сообщает РБК. Первые два счета заблокировали 20 сентября, еще два – 8 октября.

17 октября Петроградский районный отдел судебных приставов возбудил в отношении «Ленфильма» исполнительное производство о взыскании более 7 млн руб. налогов и прочих сборов, говорится в базе «СПАРК-Интерфакс». Кроме того, киностудия должна выплатить ВТБ кредит в размере 1,5 млрд руб., который взяла на модернизацию киностудии. Пресс-служба ВТБ подтвердила РБК, что банк был вынужден произвести техническую блокировку счетов «Ленфильма» по требованию ФНС. Представители Райффайзенбанка и ФНС, а также пресс-секретарь киностудии «Ленфильм» Валерий Карпов на запросы РБК не ответили.

В 2013 г. «Ленфильм» взял 10-летний кредит в ВТБ под гарантию правительства. Деньги предназначались на ремонт кинопроизводственных зданий, покупку оборудования и строительство кинопавильона. В декабре 2017 г. гендиректор студии Эдуард Пичугин заявил, что «Ленфильм» и ВТБ договорились досрочно погасить задолженность. Для этого киностудия должна была продать непрофильный актив в Санкт-Петербурге, но не смогла этого сделать. В сентябре председатель правления ВТБ Андрей Костин сообщил, что «Ленфильму» нужно просить помощи у государства, чтобы избежать дефолта и вернуть банку кредит. По его словам, он посоветовал руководителю совета директоров киностудии Федору Бондарчуку обратиться за помощью к президенту Владимиру Путину. В августе Бондарчук попросил Путина помочь погасить долг, сообщал «Интерфакс». Президент в середине августа поручил ведомствам проработать этот вопрос, уточняла «Фонтанка».

Бизнес
Новости

Россия сможет поставлять газ в Болгарию по «Турецкому потоку» с начала 2020 года

Ведомости
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Россия сможет начать поставки газа в Болгарию по «Турецкому потоку» с 1 января 2020 г. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Александр Новак, передает «Интерфакс».

Развитие инфраструктуры для дальнейшей поставки газа потребует еще некоторое время, добавил министр. Газопровод на территории Болгарии до Сербии планируется построить в первой половине 2020 г.

«Турецкий поток» – один из двух экспортных мегапроектов «Газпрома», ориентированных на европейский рынок. Первая нитка «Турецкого потока» предназначена для снабжения внутреннего рынка самой Турции. Вторая, транзитная, должна пройти в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Поставки по первой нитке трубопровода должны заместить те, что сейчас идут через Украину и Болгарию.

В конце 2019 г. заканчивается контракт на транзит российского газа в Европу через Украину. Стороны пока не договорились о его продлении.

Политика
Новости

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Ведомости
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Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал статистику ведомства о том, что половине российских семей хватает денег только на еду и одежду, передает «Интерфакс».

Песков напомнил, что несколько месяцев назад Росстат опубликовал аналогичные данные о том, что у трети россиян не хватает средств на покупку обуви. Тогда в Кремле попросили разъяснить эти данные, и Росстат заявил, что результаты исследования условий жизни населения в России нужно рассматривать комплексно, с учетом результатов прошлых лет. Так, по сравнению с 2016 г. ситуация в 2018 г. по нескольким важнейшим показателям – возможность оплачивать жизненно важные лекарства, покупать одежду по мере износа, употреблять фрукты – улучшилась.

Росстат во вторник, 22 октября, опубликовал данные о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за I и II кварталы 2019 г. Согласно опубликованной статистике, в I квартале доля российских семей, которым не хватает средств на товары длительного пользования – мебель, электроприборы и т. д., – составила 49,2%, а во II квартале – 49,4%. Это больше, чем в аналогичных периодах прошлого года, на 0,2 и 0,6 процентного пункта соответственно.

Вместе с тем доля семей, которым хватает денег на еду, но затруднительно покупать одежду, за год уменьшилась с 16,7 до 15,2% в I квартале и с 16,1 до 14,1% – во втором. Кроме того, доля тех, кто может позволить себе товары длительного пользования помимо еды и одежды, увеличилась. Таким образом, рост доли семей, доход которых позволяет покупать только еду и одежду, произошел за счет сокращения доли менее обеспеченных групп населения.

Политика
Новости

Количество заключенных в России достигло исторического минимума

Ведомости
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Количество осужденных в российских исправительных колониях достигло исторического минимума, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-бюро ФСИН России. По данным ведомства на 1 октября 2019 г., их численность составляет 434 000 человек. В начале года в колониях содержалось более 463 000 осужденных, говорится в сообщении.

Наибольшее снижение зафиксировано в колониях Свердловской области (1344 человека), Пермского (1249) и Красноярского (1172) краев. Также сократилось количество содержащихся в следственных изоляторах. На 1 октября их было 98 301 человек. Год назад – 100 581.

В августе Совет по правам человека при президенте объявил о начале работы над очередной юбилейной амнистией, приуроченной к 75-летию Победы в 2020 г. В 2015 г. амнистия к 70-летию Победы коснулась более 230 000 человек.

Политика
Новости

СКР сообщил об увеличении числа жертв при прорыве дамбы в Красноярском крае

Ведомости
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Число погибших при обрушении дамбы в Красноярском крае выросло до 17 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, обнаружены тела еще двух погибших. Ранее они числились без вести пропавшими. 14 погибших уже опознали родственники, трое числятся пропавшими.

Дамба обрушилась в ночь на 19 октября в пос. Щетинкино Курагинского района. Волна, прорвавшая дамбу, затопила несколько времянок, в которых жили работники золотодобывающей артели. СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. 21 октября Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал гендиректора компании, собственника артели «Сисим» Максима Ковалькова. Ранее были арестованы другие фигуранты дела: начальник участка Андрей Еганов и мастер горного участка Евгений Александров.

22 октября в СКР сообщили, что на месте трагедии нашли металлический сейф с золотом. Ведомство планирует направить золото на возмещение возможных исковых требований потерпевших. Сейчас оно изъято и приобщено к материалам дела. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб.

Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае. Фотографии

Политика
Новости

На месте прорыва дамбы в Красноярском крае нашли сейф с золотом

Ведомости
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На месте прорыва дамбы в Красноярском крае сотрудники МЧС обнаружили закрытый металлический сейф, сообщил Следственный комитет. В сейфе было девять опломбированных колб предположительно с золотом, а также 14 пакетов с концентратом для вторичной обработки. Содержимое сейфа приобщено к материалам уголовного дела.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, на месте трагедии было найдено 18 кг золота. СКР указывает, что в ближайшее время попросит суд наложить на золото арест «с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших».

Дамба обрушилась в ночь на 19 октября в пос. Щетинкино Курагинского района. Селевой поток затопил времянки работников золотодобывающей артели. Погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности гибель людей. 21 октября Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал гендиректора компании, собственника артели «Сисим» Максима Ковалькова. Ранее были арестованы другие фигуранты дела – начальник участка Андрей Еганов и мастер горного участка Евгений Александров.

Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае. Фотографии

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