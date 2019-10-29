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У банка «Открытие» появилась кредитка со снятием наличных без комиссии

С 1 ноября банк «Открытие» начинает выпуск новых кредитных карт с грейс-периодом 120 дней без обязательных ежемесячных платежей по кредиту, рассказал директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Михаил Чамров. В большинстве банков такие платежи по кредиткам составляют в среднем 5% от суммы долга.

Другой важной особенностью новой карты является отсутствие комиссии банка за снятие наличных за счет кредитного лимита (без ограничения суммы) в банкоматах любых кредитных организаций по всему миру. Кредитный лимит карт – до 500 000 руб. Грейс-период на снятие наличных не распространяется. Ставка кредитования по карте составляет 13,9–29,9% годовых; она назначается индивидуально каждому клиенту на основании скорингового балла, уточнила пресс-служба «Открытия». Помимо процентов за пользование кредитными средствами сверх грейс-периода предусмотрена неустойка 0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый день.

Новая карта не будет подключена к программе лояльности банка. Начисление процента на остаток собственных средств клиента, кэшбэк для новой карты не предусмотрены, уточнила пресс-служба банка.

Карта «120 дней» выпускается на базе международной платежной системы Visa в категории Gold. Стоимость ее годового обслуживания в общем случае составит 1200 руб. в год, а при этом при ежемесячной сумме покупок по карте не менее 5000 руб. обслуживание пластика будет бесплатным.

Чамров уверен, что новый продукт позволит банку «Открытие» к 2023 г. втрое увеличить портфель кредитных карт. К началу IV квартала 2019 г. число кредиток в банке превысило 200 000.