Центробанк может упростить продажу санированных активов

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Кремль: организаторы первой встречи Путина и Зеленского не обсуждали конкретную дату

Страны – участницы нормандского формата никак не перейдут к обсуждению конкретной даты проведения саммита, на котором впервые могут встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. Ранее ожидалось, что встреча состоится летом, затем – осенью. Однако в понедельник, 11 ноября, помощник президента России Юрий Ушаков опроверг новые сообщения о возможности проведения саммита в конце ноября: «Даты 24 и 26 ноября в качестве дат его проведения не обсуждались. Конкретика по датам вообще не обсуждалась».

Саммит активно обсуждают и помощники руководителей стран – участниц нормандского формата, и сами руководители, отметил Ушаков. Но пока стороны рассматривают саму по себе возможность проведения встречи, указал Ушаков. Украинская тема может быть затронута во время очередного телефонного разговора президента Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, допустил Ушаков: «Не исключаю, что лидеры могут затронуть вопрос и о подготовке к возможному саммиту в нормандском формате».

В то же время Ушаков оценил как существующую вероятность проведения встречи до конца этого года : «Определенные подвижки же наблюдаются, мы же видим».

Украинская сторона подписала «формулу Штайнмайера» (регулирует процедуру предоставления особого статуса самопровозглашенным республикам ЛНР и ДНР), а также сторонами «в принципе» согласован проект итогового документа будущего саммита, отметил Ушаков. Эти условия Москва выдвигала для проведения саммита. Еще одним условием было разведение сил и средств в зонах соприкосновения в трех населенных пунктах. Отвод сил и средств в этих «пилотных» зонах проводится, сказал Ушаков: «Посмотрим, как это всё пройдет в последнем районе, в Петровском». Разведение сил в этой зоне должно завершиться во вторник, 12 ноября, напомнил он. «То есть какие-то подвижки есть, они будут учитываться при рассмотрении вопроса о проведении саммита», – отметил Ушаков.

На вопрос «Ведомостей», остается ли разведение сил в Петровском последним препятствием на пути саммита, Ушаков ответил, что «препятствий никаких нет»: «Есть просто желание провести саммит так, чтобы он дал новый, позитивный результат. Чтобы не заниматься исправлением тех документов, которые раньше были согласованы, а продвигаться дальше. Для этого, как мы считаем, нужно хотя бы осуществить первые шаги по реализации того, о чем мы договорились в Минске и на последующих встречах в Берлине и Париже. Вот и всё». Москва пойдет на саммит сразу же, «как только создадутся предпосылки для того, чтобы провести его успешно», заверил Ушаков. Саммит должен дать «сигналы о продвижении вперед», пояснил он.