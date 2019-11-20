Сбербанк расширит сеть приема платежей с карт American Express
Сбербанк расширит сеть приема платежей с использованием карт American Express в России, об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации. Работа по этому направлению начнется в 2020 г., уточнил представитель «Сбербанка». По соглашению о сотрудничестве корпоративные клиенты Сбербанка смогут принимать карты American Express к оплате онлайн и в точках продаж. Кроме того, держатели карт American Express смогут снимать наличные в банкоматах Сбербанка.
Партнерство с American Express позволит клиентам Сбербанка, использующим услуги эквайринга, увеличить торговый оборот за счет притока новых клиентов, отметила зампредседателя правления банка Светлана Кирсанова. Также новое сотрудничество, по ее словам, будет полезно для туристов, приезжающих в Россию.
Соглашение со Сбербанком расширит присутствие американской платежной системы в России, считает президент глобальной сети American Express Пьерик Беккер.
American Express – американская финансовая компания, выпускающая кредитные, платежные карты и дорожные чеки. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. В списке крупнейших публичных компаний мира по версии Forbes American Express занимает 84-е место.