Сбербанк расширит сеть приема платежей с карт American Express

Сбербанк расширит сеть приема платежей с использованием карт American Express в России, об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации. Работа по этому направлению начнется в 2020 г., уточнил представитель «Сбербанка». По соглашению о сотрудничестве корпоративные клиенты Сбербанка смогут принимать карты American Express к оплате онлайн и в точках продаж. Кроме того, держатели карт American Express смогут снимать наличные в банкоматах Сбербанка.