Ипотечные ставки в России упали ниже 9%
Средняя ипотечная ставка у 15 крупнейших банков России на 2 декабря составила 8,96%. Об этом говорится в сообщении «Дом.РФ», который провел мониторинг вместе с Frank Research Group (FRG). По их данным, 12 из 15 крупнейших ипотечных кредиторов снизили ставки на ипотечные продукты в течение ноября.
Такая динамика связана со снижением уровня фактической и ожидаемой инфляции, стоимости фондирования и ключевой ставки ЦБ, говорится в исследовании. Доходность пятилетних облигаций федерального займа (ОФЗ) достигла исторических минимумов, снизившись на конец ноября до 6,2%. Ключевая ставка ЦБ снизилась до 6,5%.
На приобретение жилья на вторичном рынке ставки составляют 9,09% (на уровне минимальных значений июля 2018 г.), а по программам рефинансирования на вторичном рынке жилья – 9,07% (минимальные значения за всю историю наблюдений). Ставки по фактически выданным в октябре кредитам на новостройки снизились до уровня 8,84% (на 0,32 процентного пункта ниже годового максимума в апреле 2019 г. — 10,13%). Значительный вклад оказала растущая популярность программы «семейной ипотеки», ставки по которой составляют 5% и менее, говорится в исследовании. Без учета этой программы, ставки по кредитам на новостройки достигли 9,3% (на 1 процентный пункт ниже апреля 2019 г.). По кредитам на вторичном рынке ставки снизились до 9,67% (на 0,16 процентного пункта выше апреля 2019 г.).
В исследовании сказано, что потенциал снижения ставок еще не исчерпан. По итогам первого квартала 2020 г. ставки приблизятся к 8,7%.
Снижение ипотечных ставок до уровня 7-8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе, заявляла ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, сейчас ставки по ипотеке снижаются и есть потенциал для их дальнейшего снижения. «Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе — это вполне реально», — сказала она.