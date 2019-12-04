Ипотечные ставки в России упали ниже 9%

На приобретение жилья на вторичном рынке ставки составляют 9,09% (на уровне минимальных значений июля 2018 г.), а по программам рефинансирования на вторичном рынке жилья – 9,07% (минимальные значения за всю историю наблюдений). Ставки по фактически выданным в октябре кредитам на новостройки снизились до уровня 8,84% (на 0,32 процентного пункта ниже годового максимума в апреле 2019 г. — 10,13%). Значительный вклад оказала растущая популярность программы «семейной ипотеки», ставки по которой составляют 5% и менее, говорится в исследовании. Без учета этой программы, ставки по кредитам на новостройки достигли 9,3% (на 1 процентный пункт ниже апреля 2019 г.). По кредитам на вторичном рынке ставки снизились до 9,67% (на 0,16 процентного пункта выше апреля 2019 г.).