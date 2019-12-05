Сбербанк снизит ставки по ипотеке для военнослужащих

Ранее Сбербанк снизил ставки по основной линейке продуктов: на 0,3 п. п. были снижены ставки на приобретение готового жилья, на 0,4 п. п. — на покупку строящегося жилья в большинстве регионов России, на 0,6 п. п. — в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Татарстане и Новосибирской области. Квартиру в новостройке в ипотеку можно приобрести по ставке от 6,5%, на вторичном рынке — от 8,5%.