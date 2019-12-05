Сбербанк снизит ставки по ипотеке для военнослужащих
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,4 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба банка. С 6 декабря оформить военную ипотеку можно будет по ставке 8,8% годовых. Максимальная сумма ипотечного кредита увеличена до 2 млн 629 000 руб.
Программа «Военная ипотека» позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус, отмечается в сообщении.
Ранее Сбербанк снизил ставки по основной линейке продуктов: на 0,3 п. п. были снижены ставки на приобретение готового жилья, на 0,4 п. п. — на покупку строящегося жилья в большинстве регионов России, на 0,6 п. п. — в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Татарстане и Новосибирской области. Квартиру в новостройке в ипотеку можно приобрести по ставке от 6,5%, на вторичном рынке — от 8,5%.
Также были снижены ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков — на 0,5 п. п. Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 9%.
В конце ноября ЦБ сообщил, что средневзвешенная ставка жилищных кредитов в рублях, выданных в течение месяца, опустилась в октябре до 9,4% годовых. Это минимальное значение за последние два года. Предыдущий минимум ставки был достигнут в сентябре 2018 г. и составлял 9,41%. В сентябре 2019 г. российские банки выдавали ипотеку в среднем под 9,68% годовых.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что в среднесрочной перспективе ипотечные ставки вполне могут снизиться до уровня 7-8% годовых.