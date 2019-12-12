Сбербанк предложил другим банкам нанять своих сокращаемых сотрудников

Проект был запущен на всю страну летом и стал «системным процессом поддержки» сокращаемых сотрудников, рассказали газете в Сбербанке. Участие в нем бесплатно и для работников, и для потенциальных работодателей. На портале регистрируют резюме только опытных сотрудников с профессиональными достижениями, подчеркивают в NextSteps.