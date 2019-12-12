Финансы

Сбербанк предложил другим банкам нанять своих сокращаемых сотрудников

Ведомости
Ведомости

Сбербанк предлагает конкурентам нанять своих сотрудников, которых планирует сократить. Несколько банков рассказали «Коммерсанту», что уже получили такое предложение от портала NextSteps – HR-подразделения Сбербанка.

Проект был запущен на всю страну летом и стал «системным процессом поддержки» сокращаемых сотрудников, рассказали газете в Сбербанке. Участие в нем бесплатно и для работников, и для потенциальных работодателей. На портале регистрируют резюме только опытных сотрудников с профессиональными достижениями, подчеркивают в NextSteps.

Ранее по теме: Греф: численность сотрудников Сбербанка к 2025 году может сократиться вдвое

В январе 2017 г. президент Сбербанка Герман Греф говорил, что общее число сотрудников банка к 2025 г. может сократиться вдвое. На тот момент их число достигало 330 000. Сокращение штата связано с digital-трансформацией банка, пояснял Греф.

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