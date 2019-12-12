Сбербанк предложил другим банкам нанять своих сокращаемых сотрудников
Сбербанк предлагает конкурентам нанять своих сотрудников, которых планирует сократить. Несколько банков рассказали «Коммерсанту», что уже получили такое предложение от портала NextSteps – HR-подразделения Сбербанка.
Проект был запущен на всю страну летом и стал «системным процессом поддержки» сокращаемых сотрудников, рассказали газете в Сбербанке. Участие в нем бесплатно и для работников, и для потенциальных работодателей. На портале регистрируют резюме только опытных сотрудников с профессиональными достижениями, подчеркивают в NextSteps.
В январе 2017 г. президент Сбербанка Герман Греф говорил, что общее число сотрудников банка к 2025 г. может сократиться вдвое. На тот момент их число достигало 330 000. Сокращение штата связано с digital-трансформацией банка, пояснял Греф.