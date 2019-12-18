ЦБ сообщил о сокращении числа сторонников оплаты наличными
ЦБ провел исследование отношения населения России к наличным деньгам. Оно показало, что россияне все чаще используют для оплаты не наличные деньги, а банковские карты и другие способы безналичных платежей. Так, согласно исследованию, с 2010 по 2018 г. доля тех, кто платит только наличными, сократилась более чем в 10 раз – с 65 до 6%. Такие данные ЦБ получил с помощью опроса, в котором приняли участие 2500 человек.
Впервые количество предпочитающих платить наличными оказалось меньше половины в 2018 г. – 37% против 59% годом ранее. 45% опрошенных предпочитают оплачивать картой даже самые мелкие покупки. Среди причин выбора безналичной оплаты 58% участников опроса называли возможность не носить с собой большое количество банкнот и монет, для 36% безналичная оплата проще и быстрее, для 28% такой способ оплаты позволяет участвовать в бонусных программах или получать скидки, 25% указали, что банковские карты помогают им контролировать свои расходы, 24% пользуются дистанционными расчетами, 13% опрошенных получают доходы на банковские карты, для 6% опрошенных безналичный расчет безопасней.
По данным ЦБ, оплата наличными по-прежнему является основным способом расчетов в мелких розничных магазинах. По данным регулятора, в 2018 г. только наличными в них расплачивался 41% покупателей, еще 38% платили наличными чаще, чем картами. 37% участников опроса рассказали, что им привычнее платить наличными, 27% наличная оплата помогает контролировать расходы, 18% сказали, что их охотнее принимают в торговых точках, для 14% такой способ оплаты безопаснее, для 13% – быстрее. 11% респондентов получают доход наличными, 8% рассказали, что им нравится отсчитывать и держать банкноты в руках.
Сумма банкнот в кошельках у россиян существенно не меняется, говорится в исследовании. 49% респондентов носят в кошельке от 300 до 1000 руб., 32% − от 1000 до 3000 руб., 11% − менее 300 руб., 8% − более 3000 руб.