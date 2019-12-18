ЦБ сообщил о сокращении числа сторонников оплаты наличными

ЦБ провел исследование отношения населения России к наличным деньгам. Оно показало, что россияне все чаще используют для оплаты не наличные деньги, а банковские карты и другие способы безналичных платежей. Так, согласно исследованию, с 2010 по 2018 г. доля тех, кто платит только наличными, сократилась более чем в 10 раз – с 65 до 6%. Такие данные ЦБ получил с помощью опроса, в котором приняли участие 2500 человек.