В Сбербанке появится отвечающий за рост бизнеса вице-президент
В Сбербанке появится должность вице-президента – директора по росту бизнеса экосистемы SberX. 9 января ее займет Владислав Крейнин, сообщила пресс-служба банка.
Крейнин будет отвечать за ускоренный рост экосистемы, запуск новых бизнес-моделей в России и на зарубежных рынках. По словам зампреда Сбербанка Льва Хасиса, появление такого направления в бизнесе – мировой тренд, которому уже последовали многие крупнейшие компании.
«Выделение отдельной функции, отвечающей за growth, – мировой тренд, которому уже последовали многие крупнейшие компании».
Крейнин начал работать в Сбербанке в 2015 г. в блоке «Розничный бизнес». С 2017 г. он занимал должность вице-президента – директора по маркетингу департамента маркетинга и коммуникаций.