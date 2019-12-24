Курс доллара достиг минимума почти за полтора года
Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро во вторник днем. Курс американской валюты впервые с 12 июля 2018 г. опустился ниже 62 руб. – до 61,998 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи на 13:50 мск. Это на 27 коп. меньше уровня закрытия предыдущего дня.
Евро в это время торговался на уровне 68,64 руб. Он потерял 41 коп. по отношению к закрытию понедельника. На прошлой неделе курс евро опустился ниже 69 руб. впервые с 1 марта 2018 г.
Укрепление рубля происходит на фоне снижения активности на рынке перед празднованием Рождества на западных площадках, отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». Биржи в США, Великобритании и ряде европейских стран работают в сокращенном режиме 24 декабря, а в среду основные торговые площадки будут закрыты. Также повышен спрос на рублевую ликвидность, так как российским компаниям предстоит осуществить крупные налоговые выплаты в конце года.