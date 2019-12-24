Курс доллара достиг минимума почти за полтора года

Укрепление рубля происходит на фоне снижения активности на рынке перед празднованием Рождества на западных площадках, отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». Биржи в США, Великобритании и ряде европейских стран работают в сокращенном режиме 24 декабря, а в среду основные торговые площадки будут закрыты. Также повышен спрос на рублевую ликвидность, так как российским компаниям предстоит осуществить крупные налоговые выплаты в конце года.