Курс евро упал ниже 70 рублей впервые с сентября

Кроме того, вечером в четверг президент США Дональд Трамп написал в Twitter о том, что США близки к заключению торговой сделки с Китаем, добавляет Суверов: «С учетом того что 15 декабря США грозились ввести новые пошлины, такое сообщение не могло не оказать поддержку рынкам». Появление торговых новостей резко улучшило настроения на рынках, согласен Кравченко. Рубль вырос на фоне сообщений о возможном снижении части пошлин, ранее введенных США в отношении китайских товаров, считает главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова. Ранее стороны говорили только о том, что введение новых пошлин маловероятно. Снижение пошлин выгодно для всех рисковых активов и рубль дорожает вместе с большинством валют развивающихся стран, заключает она.