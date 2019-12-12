Курс евро упал ниже 70 рублей впервые с сентября
В четверг, 12 декабря, евро на Московской бирже впервые с сентября упал ниже 70 руб. К 18.30 мск он потерял 63 коп. к закрытию среды и стоил 69,82 руб. Доллар к этому времени подешевел на 56 коп. до 62,71 руб. Последний раз американская валюта стоила меньше 63 руб. в июле.
Индекс Мосбиржи к 18.40 вырос на 1,16% до 2988,71 п., индекс РТС вырос на 2,62% до 1501,53 п., обновив шестилетний максимум.
Основным фактором, еще с утра игравшим в пользу рубля, оставались итоги заседания ФРС США 10–11 декабря, после которых индекс доллара обновил минимум за несколько месяцев, говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка «Велес капитала» Юрий Кравченко. ФРС сохранила базовую ставку на уровне 1,5–1,75%. До этого регулятор опускал ставки три заседания подряд.
Тем не менее ФРС дала понять, что и повышать ставки пока не собирается, а в четверг намерение придерживаться мягкой политики подтвердил и Европейский центральный банк, сообщив, что продолжит скупку активов для поддержки местной экономики, указывает старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. Мягкая политика регуляторов поддерживает спрос инвесторов на рисковые активы и тем самым способствует укреплению рубля, напоминает он.
Днем рубль ускорил рост еще и благодаря тому, что сначала ЦБ Бразилии снизил свою ключевую ставку до минимума в 4,5%, а затем и ЦБ Турции снизил ставку на 200 базисных пунктов, добавляет Кравченко: «Вероятно, эти шаги центробанков еще больше убедили участников рынка в том, что [в пятницу, 13 декабря] российский ЦБ также продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики, после чего инвесторы усилили покупки рублевых облигаций и тем самым еще больше поддержали рубль».
Кроме того, вечером в четверг президент США Дональд Трамп написал в Twitter о том, что США близки к заключению торговой сделки с Китаем, добавляет Суверов: «С учетом того что 15 декабря США грозились ввести новые пошлины, такое сообщение не могло не оказать поддержку рынкам». Появление торговых новостей резко улучшило настроения на рынках, согласен Кравченко. Рубль вырос на фоне сообщений о возможном снижении части пошлин, ранее введенных США в отношении китайских товаров, считает главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова. Ранее стороны говорили только о том, что введение новых пошлин маловероятно. Снижение пошлин выгодно для всех рисковых активов и рубль дорожает вместе с большинством валют развивающихся стран, заключает она.