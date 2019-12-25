Промсвязьбанк стал владельцем Связь-банка

К середине следующего года Промсвязьбанк рассчитывает завершить процесс присоединения Связь-банка. Клиенты кредитных организаций уже сейчас могут обращаться за получением услуг в офисы и пользоваться банкоматами обоих банков, а также без комиссии совершать переводы между счетами в Промсвязьбанке и Связь-банке.