Промсвязьбанк стал владельцем Связь-банка
Связь-банк вошел в состав банковской группы Промсвязьбанка в результате передачи более 99% акций от Российской Федерации. Об этом говорится в пресс-релизе Промсвязьбанка. Процедура передачи Связь-банка была закреплена законом, принятым весной, и предполагала допэмиссию акций Промсвязьбанка.
В декабре банк зарегистрировал дополнительный выпуск акций на 40,085 млрд руб. Допэмиссия акций Промсвязьбанка была частично оплачена акциями Связь-банка, принадлежащими государству, поясняется в пресс-релизе.
Связь-банк присутствует в 53 регионах России. Согласно данным «РИА Рейтинг», он входит в топ-30 банков по объему депозитов населения и в топ-40 по объему активов. Кроме того, по оценке «Банки.ру», Связь-банк является одним из десяти крупнейших ипотечных банков России.
К середине следующего года Промсвязьбанк рассчитывает завершить процесс присоединения Связь-банка. Клиенты кредитных организаций уже сейчас могут обращаться за получением услуг в офисы и пользоваться банкоматами обоих банков, а также без комиссии совершать переводы между счетами в Промсвязьбанке и Связь-банке.