Греф допустил возможность ухода из Сбербанка в случае смены стратегии

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что контрольный пакет акций Сбербанка могут передать от ЦБ другой государственной структуре. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу» говорила, что речь может идти только о продаже пакета правительству, а о не его передаче. Греф заявлял Reuters, что не видит проблем в возможной смене акционера и готов работать с Минфином как новым собственником. Окончательное решение о продаже пока не принято.