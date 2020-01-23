Греф допустил возможность ухода из Сбербанка в случае смены стратегии
Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера», сообщает ТАСС. При этом топ-менеджер уверен, что стратегия банка останется неизменной. Сейчас 50% плюс 1 голосующая акция Сбербанка у ЦБ (остальные – в свободном обращении).
«Надеюсь, что нет. Я глубоко убежден, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я, когда приходил на свою позицию, приходил с концепцией. Если концепция будет изменена, я не вижу своего места в компании», — сказал он в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что контрольный пакет акций Сбербанка могут передать от ЦБ другой государственной структуре. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу» говорила, что речь может идти только о продаже пакета правительству, а о не его передаче. Греф заявлял Reuters, что не видит проблем в возможной смене акционера и готов работать с Минфином как новым собственником. Окончательное решение о продаже пока не принято.