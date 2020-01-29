«Открытие» запланировал IPO на осень 2021 года
«Открытие» может провести первичное размещение своих акций в сентябре-октябре 2021 г., сообщил журналистам предправления банка Михаил Задорнов. С инвестиционным консультантом по вопросу продажи акций банк планирует заключить контракт в мае-июне этого года.
Накануне ЦБ сообщил, что пригласил инвестконсультантов принять участие в подготовке предложений по стратегии приватизации «Открытия». Регулятор рассматривает разные варианты продажи, в том числе предложения по частным и публичным размещениям.
ЦБ объявил о завершении санации банка «Открытия» минувшим летом. Это был первый банк, взятый регулятором на оздоровление в Фонд консолидации банковского сектора. Сейчас ЦБ владеет 99% акций «Открытия».