ЦБ пригласил консультантов для продажи банка «ФК Открытие»

Летом 2019 г. ЦБ объявил о завершении санации банка «ФК Открытие». Это был первый банк, взятый регулятором на оздоровление в ФКБС. С августа 2017 г. на докапитализацию «ФК Открытие» ЦБ направил 456,2 млрд руб., и вплоть до конца декабря 2017 г. у банка было 710 млрд руб. ликвидности от регулятора. Теперь банк соблюдает все нормативы и стал прибыльным.