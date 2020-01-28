ЦБ пригласил консультантов для продажи банка «ФК Открытие»
Банк России пригласил инвестиционных консультантов принять участие в подготовке предложений по стратегии приватизации банка «ФК Открытие», говорится в сообщении регулятора.
В ЦБ рассматривают разные варианты продажи от российских и частных участников финансового рынка. В том числе предложения по частным и публичным размещениям. Сбор предложений продлится до 16 марта.
ЦБ хочет выйти из капитала «ФК Открытие» с учетом разумного баланса «между максимальным возмещением затрат на финансовое оздоровление группы и сроком выхода из нее», отмечается в сообщении. Первые сделки по выходу из группы планируются на 2021 г.
Банк России пригласил 12 инвестиционных консультантов направить предложения по их видению оптимального варианта продажи, пояснил председатель Наблюдательного совета Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) Василий Поздышев. По его словам, консультантов не ограничивают одним вариантом продажи.
«На данном этапе нам важна вариативность, включая выбор сроков, мероприятий по предпродажной подготовке и способов продажи», – сказал Поздышев. Важным, по его мнению, является определение объекта продажи: продавать группу целиком или отдельными бизнесами, а также снятие непрофильных активов с баланса до продажи.
В декабре прошлого года предправления банка Михаил Задорнов в интервью «Ведомостям» говорил, что в январе 2020 г. «ФК Открытие» и ЦБ начнут обсуждать детальный план подготовки к IPO в 2021 г. На первом этапе, по его словам, планируется продать 20–25% акций. В течение какого срока можно будет продать 100% акций, Задорнов не уточнил.
Летом 2019 г. ЦБ объявил о завершении санации банка «ФК Открытие». Это был первый банк, взятый регулятором на оздоровление в ФКБС. С августа 2017 г. на докапитализацию «ФК Открытие» ЦБ направил 456,2 млрд руб., и вплоть до конца декабря 2017 г. у банка было 710 млрд руб. ликвидности от регулятора. Теперь банк соблюдает все нормативы и стал прибыльным.