Промсвязьбанк требует признать сына Минца банкротом

На заседании в суде выяснилось, что Минцы объявлены не в международный, а в межгосударственный розыск, который подразумевает поиск обвиняемых только на территории стран СНГ, международный же – по линии Интерпола. Это связано с тем, что в феврале были одобрены поправки, позволяющие заочно арестовывать обвиняемых, объявленных только в межгосударственный розыск. При этом Минц и его семья с весны 2018 г. переехали в Великобританию и сейчас находятся в Лондоне.