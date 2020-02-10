Промсвязьбанк требует признать сына Минца банкротом
Промсвязьбанк требует признать банкротом сына владельца O1 Group Бориса Минца – Дмитрия, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Заявление пока не принято к производству. «Ведомости» направили запрос в Промсвязьбанк.
Басманный суд Москвы 31 января заочно арестовал двух сыновей Минца – Дмитрия и Александра. Ходатайство следствия об аресте самого Минца суд рассмотрит 13 февраля. Все трое обвиняются в растрате 34 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК) средств банка «Открытие».
На заседании в суде выяснилось, что Минцы объявлены не в международный, а в межгосударственный розыск, который подразумевает поиск обвиняемых только на территории стран СНГ, международный же – по линии Интерпола. Это связано с тем, что в феврале были одобрены поправки, позволяющие заочно арестовывать обвиняемых, объявленных только в межгосударственный розыск. При этом Минц и его семья с весны 2018 г. переехали в Великобританию и сейчас находятся в Лондоне.
В октябре 2018 г. Промсвязьбанк отсудил у Дмитрия Минца $20 млн. Иск к Минцу в августе подал Промсвязьбанк. В декабре 2017 г. ЦБ забрал его на санацию в свой Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Минц был поручителем по кредиту, который Промсвязьбанк выдал компании его отца – O1 Group. В 2014 г. банк открыл O1 Group кредитную линию на $60,5 млн под 5,25% годовых для покупки ценных бумаг. Срок погашения кредита был в июне 2019 г. Дмитрий Минц как поручитель по кредиту отвечает по обязательствам O1 Group в пределах $20 млн. До санации банка Минц входил в состав его совета директоров, банк принадлежал братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым.