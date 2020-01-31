Суд заочно арестовал двух сыновей бизнесмена Бориса Минца
Басманный суд Москвы заочно арестовал двух сыновей бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца — Дмитрия и Александра, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Заседание об аресте самого Минца перенесено на 3 февраля.
Адвокат Бориса Минца Алексей Куприянов просил перенести заседание до 12 февраля в связи с большим объемом материалов дела для сбора контр-доказательств.
Все трое обвиняются в растрате 34 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК) средств банка «Открытие» На заседании в суде выяснилось, что Минцы объявлены не в международный, а межгосударственный розыск, который подразумевает поиск обвиняемых только на территории стран СНГ, международный же — по линии Интерпола. Минц и его семья с весны 2018 г. переехали в Великобританию и сейчас находятся в Лондоне.
В период июль-август 2017 г. Борис, двое его сыновей и экс-предправления «Открытие» Евгений Данкевич совершили хищение активов банка, совершив заведомо невыгодную для банка сделку, рассказал на заседании следователь. «Открытие» купил облигаций на 34 млрд руб. в интересах Бориса Минца. Кроме того того, в июле-ноябре 2017 г. Данкевич, с использованием своего служебного положение (тогда ещё он был в должности предправления банка) совершил иное покушение — покушение на хищение средств банка и является соучастником преступления. Срок расследования по делу продлен до марта 2020 г.