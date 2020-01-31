Суд заочно арестовал двух сыновей бизнесмена Бориса Минца

В период июль-август 2017 г. Борис, двое его сыновей и экс-предправления «Открытие» Евгений Данкевич совершили хищение активов банка, совершив заведомо невыгодную для банка сделку, рассказал на заседании следователь. «Открытие» купил облигаций на 34 млрд руб. в интересах Бориса Минца. Кроме того того, в июле-ноябре 2017 г. Данкевич, с использованием своего служебного положение (тогда ещё он был в должности предправления банка) совершил иное покушение — покушение на хищение средств банка и является соучастником преступления. Срок расследования по делу продлен до марта 2020 г.