Курс евро превысил 76 рублей впервые с января прошлого года
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 76 руб. впервые с января 2019 г., свидетельствуют данные торгов. На 10:02 мск курс евро прибавил 24 коп. и составил 76,14 руб., свидетельствуют данные торгов.
На 10:20 мск курс евро снижался на 17 коп. и торговался на уровне 75,73 руб. К этому времени курс доллара снизился на 22 коп. до 67,40 руб.
Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,67% до 2769,66 пункта. Индекс РТС упал на 2,55% и составил 1290,08 пункта.
Накануне российская валюта опустилась в ходе торгов на Московской бирже до 66,97 руб./$, потеряв 72 коп., и до 74,92 руб./евро, потеряв 1,12 руб. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,4% до 2816,7 пункта, РТС – на 1,8% до 1323,82 пункта.
Падение рубля и индексов произошло после того, как организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) согласовала сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, если к ним присоединится Россия. Ранее Москва высказалась против такой меры. Переговоры с Россией, а также другими странами, не входящими в картель, но участвующими в сделке ОПЕК+, состоятся 6 марта.