Курс евро превысил 76 рублей впервые с января прошлого года

Падение рубля и индексов произошло после того, как организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) согласовала сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, если к ним присоединится Россия. Ранее Москва высказалась против такой меры. Переговоры с Россией, а также другими странами, не входящими в картель, но участвующими в сделке ОПЕК+, состоятся 6 марта.