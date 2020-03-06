Сбербанк выдал в феврале рекордный объем розничных кредитов

Чистая прибыль Сбербанка за январь – февраль 2020 г. по РСБУ по сравнению с годом ранее выросла на 8,9% и достигла 156,6 млрд руб. Чистый процентный доход банка увеличился на 14,1% и составил 72,3 млрд руб. На него повлияли транзакции по банковским картам и расчетные операции для корпоративных клиентов.