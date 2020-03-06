Сбербанк выдал в феврале рекордный объем розничных кредитов
Сбербанк выдал рекордный для февраля объем розничных кредитов: 285 млрд руб., что почти на четверть больше февраля прошлого года, говорится в сообщении организации. Объем выдачи корпоративных кредитов составил 1,2 трлн руб. Кредитный портфель за месяц вырос на 0,2% без учета валютной переоценки и превысил 13,6 трлн руб.
Чистая прибыль Сбербанка за январь – февраль 2020 г. по РСБУ по сравнению с годом ранее выросла на 8,9% и достигла 156,6 млрд руб. Чистый процентный доход банка увеличился на 14,1% и составил 72,3 млрд руб. На него повлияли транзакции по банковским картам и расчетные операции для корпоративных клиентов.
Операционные расходы выросли на 8,5%. За январь – февраль расходы на риск составили 69,4 млрд руб. против 14,6 млрд руб. годом ранее. Увеличение расходов банк объясняет «разнонаправленной динамикой валютных курсов в сопоставимых периодах». Отношение расходов к доходам за январь – февраль составило 25,2%. Объем активов Сбербанка за прошедший месяц вырос на 1,2% и превысил 28 трлн руб.