Расписки TCS Group Тинькова подешевели более чем на 20%

Бумаги TCS Group дешевеют с 28 февраля, когда стало известно о налоговых претензиях властей США к Олегу Тинькову. В пятницу, 6 марта, Тиньков также сообщил, что болен лейкемией. Сейчас бизнесмен находится в Лондоне, где ожидает суда по своей экстрадиции в США. По решению суда Тиньков отпущен под залог в 20 млн фунтов ($26 млн) и обязан с 19.00 до 7.00 находиться в своей лондонской квартире. Власти этой страны выдали ордер на арест предпринимателя, они подозревают его в сокрытии от налоговой службы своего состояния в $1 млрд. Минюст опубликовал обвинительное заключение против бизнесмена в ночь на 6 марта, оно датировано 26 сентября 2019 г.