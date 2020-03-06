Расписки TCS Group Тинькова подешевели более чем на 20%
Стоимость депозитарных расписок TCS Group (материнской компании «Тинькофф банка») на Московской бирже к 18.10 мск снизилась на 24,17% до 1123,8 руб. за штуку. С 17.30 до 18.07 стоимость расписок упала на 12,72 процентных пункта (п. п.).
Расписки TCS Group на Лондонской фондовой бирже к 18.05 мск также подешевели почти на 5,14% до $16,96. С 17.30 до 18.07 их стоимость снизилась на 7,4 п. п.
Бумаги TCS Group дешевеют с 28 февраля, когда стало известно о налоговых претензиях властей США к Олегу Тинькову. В пятницу, 6 марта, Тиньков также сообщил, что болен лейкемией. Сейчас бизнесмен находится в Лондоне, где ожидает суда по своей экстрадиции в США. По решению суда Тиньков отпущен под залог в 20 млн фунтов ($26 млн) и обязан с 19.00 до 7.00 находиться в своей лондонской квартире. Власти этой страны выдали ордер на арест предпринимателя, они подозревают его в сокрытии от налоговой службы своего состояния в $1 млрд. Минюст опубликовал обвинительное заключение против бизнесмена в ночь на 6 марта, оно датировано 26 сентября 2019 г.