Олег Тиньков рассказал о своем серьезном заболевании
«В последние дни я не появлялся на публике, что вызвало некоторые вопросы и спекуляции, особенно в свете того, что идет судебный процесс. И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить – у меня диагностирована острая форма лейкемии», – говорится в сообщении Олега Тинькова, распространенном его представителем.
Тиньков сейчас находится в Лондоне, где ожидает суда по вопросу о своей экстрадиции в США. Власти этой страны выдали ордер на арест предпринимателя, они подозревают его в сокрытии от налоговой службы состояния в $1 млрд. Минюст опубликовал обвинительное заключение против бизнесмена в ночь на 6 марта, оно датировано 26 сентября 2019 г.
Возможно, болезнью Тинькова объясняется выбранная ему мера пресечения. Он отпущен под залог в 20 млн фунтов ($36 млн) и обязан с 19.00 до 7 утра находиться в своей лондонской квартире.
«Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом [болезнью]», – говорится в заявлении Тинькова.
Тиньков неоднократно повторял, что о жизни «Тинькофф» он часто узнает из новостей и не участвует напрямую в работе компании. «Слава богу, с моим бизнесом все хорошо. Там прекрасная команда во главе с Оливером [Хьюзом, предправления «Тинькофф банка»], и факт, что я уже пару лет как отошел от операционной деятельности, помогает. Все по плану, я могу быть спокоен», – следует из заявления Тинькова.
В чем обвиняют Тинькова
В 2013 г. TCS Group Тинькова провела IPO, в результате которого стоимость доли Тинькова достигла $1 млрд, сообщил минюст США. Спустя три дня после IPO Тиньков отказался от гражданства США, следует из сообщения. Там также указано, что по закону он должен был заплатить налог с вмененного дохода от продажи активов, рассчитываемый как прибыль, которую гражданин получил бы, если бы продал активы. Хотя на момент отказа от гражданства Олег Тиньков владел акциями TCS стоимостью более $1 млрд, он подал фальшивую налоговую декларацию, считает обвинение, отчитавшись о доходе менее чем в $206 000, а также он подал фальшивую декларацию при экспатриации, в которой указал, что его состояние составляет $300 000.
По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст. Речь также может идти о штрафах, реституции, а также освобождении под надзор правоохранительных органов.
Что с акциями
Расписки TCS Group стали дешеветь с начала торгов 7 марта. При открытии торгов на Московской бирже котировки снизились на 8,9%, немного скорректировались, но днем падение ускорилось: -16,46% на 16.19. На Лондонской фондовой бирже (LSE) через 10 минут после открытия торгов падение составляло 7,7%, к 16.00 мск – уже 15%.
Бумаги TCS Group входят в индекс Мосбиржи. При изменении цен на 20% в течение 10 минут подряд биржа переводит торги бумагами из индекса в режим дискретного аукциона. Такие торги проводятся только в течение получаса, в день проводится не более двух дискретных аукционов.
Котировки TCS Group c момента сообщения о болезни Тинькова упали еще на 4,1% до $17,76 в Лондоне и на 5,1% до 1199 руб. в Москве.
Не только банк
Олег Тиньков занимает 47-е место в списке самых богатых бизнесменов России 2019 г. по версии Forbes с состоянием $2,2 млрд. В 2006 г. он основал «Тинькофф» – первый в России банк с дистанционным обслуживанием. По итогам 2019 г. он занял 18-е место по активам среди российских банков, по данным «Интерфакс-ЦЭА». Впоследствии появились страховая, управляющая компании. Тинькову принадлежит 87,03% голосов TCS Group. В капитале его доля меньше – 40,4%. Банк – главный актив Тинькова, но у бизнесмена есть и другие проекты.
Самый известный – туристический La Datcha. Это частные виллы, которые Тиньков, сам заядлый спортсмен, сдает богатым поклонникам активного отдыха. Каждая из этих вилл связана с увлечениями Тинькова: горными лыжами (Куршевель и Валь-Торанс), велопрогулками (Форте-деи-Марми), рыбалкой (Астрахань), водными видами спорта (Кабо-Сан-Лукас в Мексике).
Частью проекта La Datcha является шестипалубная экспедиционная яхта ледового класса La Datcha Expedition Yacht 77. «Это первый в мире частный ледокол», – говорил Тиньков Forbes. Он оборудован двумя ангарами для вертолетов и дайвинг-центром с декомпрессионной камерой, несет на себе экскурсионную подводную лодку, четыре гидроцикла и два снегохода, следует из описания на сайте La Datcha. Яхта может находиться в автономном плавании до 40 дней.
Тиньков сдает ледокол, как и свои дома, построенные для проекта La Datcha. В сентябре 2020 г. он планировал показать его на шоу в Монако – главных смотринах мирового яхтенного рынка, писал Forbes. В беседе с изданием Тиньков не раскрыл, во сколько ему обошлась яхта, и ограничился тем, что ее стоимость превысила 100 млн евро.
Тиньков стал известен не благодаря банковскому бизнесу, а торговле: в 90-е бизнесмен основал компанию «Петросиб», которая продавала электротехнику оптом, а после – розничную сеть магазинов электротехники «Техношок». Кроме того, он основал завод по производству пельменей «Дарья» и пивоваренную компанию «Тинькофф». Среди менее известных проектов Тинькова – музыкальный магазин «Music Шок» и лейбл звукозаписи «Шок Records». Все эти проекты Тиньков продал.
Тиньков профессионально занимался велоспортом. В 2012 г. его банк стал спонсором команды бывшего велогонщика Бьярне Рийса. В 2013 г. Тиньков решил купить команду, которая в разное время носила названия Saxo-Tinkoff, Tinkoff-Saxo и Tinkoff. Велокоманда Tinkoff имеет самую богатую историю участия в Tour de France среди существующих команд. Она провела 16 сезонов подряд. В 2016 г. Тиньков объявил о роспуске своей велокоманды после проигрыша Tour de France – 2016.
Кроме того, в 2005 г. Тиньков создал профессиональную велокоманду Tinkoff Restaurants, впоследствии сменившую название на Tinkoff Credit Systems, в 2008 г. на ее базе создана российская команда «Катюша» (с 2017 г. – швейцарская).
У Тинькова есть частный самолет Falcon X8. Предыдущий джет Falcon 7X он приобрел примерно за $42,5 млн, оценивал Forbes.