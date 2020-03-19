Московская биржа зафиксировала рекордный среднедневной объем торгов в марте
В марте 2020 г. среднедневной объем торгов акциями на Московской бирже достиг рекордного уровня в 152,6 млрд руб., в день в среднем совершалось по 1,7 млн сделок, сообщила биржа.
В последние дни увеличение количества сделок и объемов торгов наблюдается на всех рынках биржи, но лидеры роста активности – срочный рынок и рынок акций, говорится в сообщении.
С января по март среднедневной объем операций с акциями по сравнению с уровнем всего 2019 года вырос более чем вдвое – до 96,6 млрд руб. За этот период было проведено 960 000 сделок. На срочном рынке в марте дневные объемы торгов составляют 842,8 млрд руб., сделок – 2,7 млн. Среднедневной объем торгов, по данным биржи, в январе – марте увеличился по сравнению с прошлогодним более чем на 65% – до 543,2 млрд руб.
В январе Московская биржа сообщала о рекордном притоке частных инвесторов в 2019 г. Их количество удвоилось: за год счета на Мосбирже открыли 1,9 млн человек – теперь их 3,86 млн.