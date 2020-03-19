Московская биржа зафиксировала рекордный среднедневной объем торгов в марте

С января по март среднедневной объем операций с акциями по сравнению с уровнем всего 2019 года вырос более чем вдвое – до 96,6 млрд руб. За этот период было проведено 960 000 сделок. На срочном рынке в марте дневные объемы торгов составляют 842,8 млрд руб., сделок – 2,7 млн. Среднедневной объем торгов, по данным биржи, в январе – марте увеличился по сравнению с прошлогодним более чем на 65% – до 543,2 млрд руб.