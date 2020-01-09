Мосбиржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов

Падение ставок банковских вкладов, мощный «бычий» тренд на российском фондовом рынке и бурное развитие инвестиционных мобильных приложений привели к рекордному притоку частных инвесторов на Московскую биржу в 2019 г. Их количество удвоилось: за год счета на Мосбирже открыли 1,9 млн человек – теперь их 3,86 млн, сообщила биржа «Ведомостям». Приток инвесторов ускоряется год от года: за 2018 г. на бирже зарегистрировалось 645 000 человек, за 2017 г. – чуть больше 207 000 клиентов.