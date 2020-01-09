Мосбиржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов
Падение ставок банковских вкладов, мощный «бычий» тренд на российском фондовом рынке и бурное развитие инвестиционных мобильных приложений привели к рекордному притоку частных инвесторов на Московскую биржу в 2019 г. Их количество удвоилось: за год счета на Мосбирже открыли 1,9 млн человек – теперь их 3,86 млн, сообщила биржа «Ведомостям». Приток инвесторов ускоряется год от года: за 2018 г. на бирже зарегистрировалось 645 000 человек, за 2017 г. – чуть больше 207 000 клиентов.
Санкт-Петербургская биржа, специализирующаяся на торгах акциями иностранных компаний, в прошлом году зафиксировала трехкратный прирост счетов – с 910 000 до 3,06 млн шт.
Весь клиентский портфель брокеров (включает активы как физических, так и юридических лиц) к 1 октября достиг 9,96 трлн руб., подсчитал ЦБ. На счетах небанковских брокеров физлица держали 1,9 трлн руб., компании – 2,7 трлн руб. Банки-брокеры раскрывают только общую сумму активов по всем клиентам – 5,3 трлн руб. Более свежие данные пока не опубликованы.
Почему растут счета
ЦБ в обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг объяснял приток инвесторов снижением ставок по депозитам, бурным ростом рынка акций и облигаций, а также отменой депозитарных комиссий рядом брокеров.