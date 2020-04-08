ЦБ под видом «тайного покупателя» проверил работу банков с пострадавшими из-за пандемии
Центробанк под видом «тайного покупателя» проверил работу банков с предприятиями малого и среднего бизнеса (МСБ) из пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута, передает ТАСС.
«По секрету скажу, что мы сами под видом потребителей малых компаний звоним в call-центры этих банков и проверяем, насколько эффективно они взаимодействуют с потребителем», – рассказал он. По словам Мамуты, в целом механизм работает, но есть «исключения».
Правительство 6 апреля утвердило максимальный размер потребкредитов, по которым заемщики, пострадавшие от последствий пандемии, могут обратиться за кредитными каникулами. Так, максимальный размер для потребредитов физлиц составляет 250 000 руб., для потребкредитов индивидуальным предпринимателям – 300 000 руб., для автокредитов – 600 000 руб.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на следующий день заявила, что ЦБ мониторит работу банков и будет реагировать, в том числе, через регулирование, если они будут использовать эти послабления для защиты своей прибыли, а не на поддержку кредитования. ЦБ также рекомендовал банкам реструктурировать кредиты, сумма которых выше установленных лимитов.