ЦБ под видом «тайного покупателя» проверил работу банков с пострадавшими из-за пандемии

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на следующий день заявила, что ЦБ мониторит работу банков и будет реагировать, в том числе, через регулирование, если они будут использовать эти послабления для защиты своей прибыли, а не на поддержку кредитования. ЦБ также рекомендовал банкам реструктурировать кредиты, сумма которых выше установленных лимитов.