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РБК узнал о планах банков проверять счета претендентов на кредитные каникулы

Ведомости

Банки хотят получить доступ к счетам клиентов, претендующих на кредитные каникулы, чтобы быстрее оценивать снижение их доходов, сообщает РБК со ссылкой на источники в двух кредитных организациях из топ-30. Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин подтвердил, что эта идея обсуждается. По его словам, после предложение передадут в ЦБ.

По закону о кредитных каникулах у банка есть пять дней на принятие решения по заявке клиента. Кредитор может запросить у заемщика доказательства того, что он потерял треть доходов, однако срок предоставления таких документов – 90 дней. Банк также может запросить данные о доходах в ФНС и ПФР, но требовать дополнительных справок от клиента он не имеет права. Кроме того, кредиторы не могут оперативно проверить информацию о претенденте в базах налоговой и пенсионного фонда, так как данные указываются с задержкой. При этом неофициальные источники заработка клиента могут быть и вовсе не видны, говорит собеседник РКБ в крупном банке.

Закон о кредитных каникулах вступил в силу 3 апреля. Воспользоваться правом на отсрочку платежей по кредитам могут заемщики, которые из-за пандемии потеряли возможность обслуживать долг. Подать заявку на кредитные каникулы смогут заемщики с ипотекой на сумму до 4,5 млн руб. в Москве, до 3 млн руб. – в Московской области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе и до 2 млн руб. – в остальных регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных