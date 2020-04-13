РБК узнал о планах банков проверять счета претендентов на кредитные каникулы
Банки хотят получить доступ к счетам клиентов, претендующих на кредитные каникулы, чтобы быстрее оценивать снижение их доходов, сообщает РБК со ссылкой на источники в двух кредитных организациях из топ-30. Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин подтвердил, что эта идея обсуждается. По его словам, после предложение передадут в ЦБ.
По закону о кредитных каникулах у банка есть пять дней на принятие решения по заявке клиента. Кредитор может запросить у заемщика доказательства того, что он потерял треть доходов, однако срок предоставления таких документов – 90 дней. Банк также может запросить данные о доходах в ФНС и ПФР, но требовать дополнительных справок от клиента он не имеет права. Кроме того, кредиторы не могут оперативно проверить информацию о претенденте в базах налоговой и пенсионного фонда, так как данные указываются с задержкой. При этом неофициальные источники заработка клиента могут быть и вовсе не видны, говорит собеседник РКБ в крупном банке.
Закон о кредитных каникулах вступил в силу 3 апреля. Воспользоваться правом на отсрочку платежей по кредитам могут заемщики, которые из-за пандемии потеряли возможность обслуживать долг. Подать заявку на кредитные каникулы смогут заемщики с ипотекой на сумму до 4,5 млн руб. в Москве, до 3 млн руб. – в Московской области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе и до 2 млн руб. – в остальных регионах.