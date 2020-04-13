РБК узнал о планах банков проверять счета претендентов на кредитные каникулы

По закону о кредитных каникулах у банка есть пять дней на принятие решения по заявке клиента. Кредитор может запросить у заемщика доказательства того, что он потерял треть доходов, однако срок предоставления таких документов – 90 дней. Банк также может запросить данные о доходах в ФНС и ПФР, но требовать дополнительных справок от клиента он не имеет права. Кроме того, кредиторы не могут оперативно проверить информацию о претенденте в базах налоговой и пенсионного фонда, так как данные указываются с задержкой. При этом неофициальные источники заработка клиента могут быть и вовсе не видны, говорит собеседник РКБ в крупном банке.