ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов
ЦБ рекомендовал коммерческим банкам лишать премий сотрудников, которые при оформлении услуг вводят клиентов в заблуждение, говорится в письме, опубликованном на сайте регулятора. Письмо подписала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Сотрудники банков нередко предоставляют клиентам неполную, в том числе вводящую в заблуждение, информацию об их особенностях банковских услуг и связанных с ними рисках, говорится в письме. Это, по мнению регулятора, может не только привести к убыткам клиентов, но и «снизить их доверие к финансовому рынку в целом».
ЦБ связывает такое поведение банковских работников с премированием сотрудников за продажи. Поэтому регулятор рекомендовал банкам при премировании сотрудников обращать внимание не столько на рост объемов продаж, сколько на качество таких продаж. Например, создать специальные правила предложения и реализации финансовых услуг, в том числе в части раскрытия информации.