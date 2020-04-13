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ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов

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ЦБ рекомендовал коммерческим банкам лишать премий сотрудников, которые при оформлении услуг вводят клиентов в заблуждение, говорится в письме, опубликованном на сайте регулятора. Письмо подписала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Сотрудники банков нередко предоставляют клиентам неполную, в том числе вводящую в заблуждение, информацию об их особенностях банковских услуг и связанных с ними рисках, говорится в письме. Это, по мнению регулятора, может не только привести к убыткам клиентов, но и «снизить их доверие к финансовому рынку в целом».

ЦБ связывает такое поведение банковских работников с премированием сотрудников за продажи. Поэтому регулятор рекомендовал банкам при премировании сотрудников обращать внимание не столько на рост объемов продаж, сколько на качество таких продаж. Например, создать специальные правила предложения и реализации финансовых услуг, в том числе в части раскрытия информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных