ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов

Сотрудники банков нередко предоставляют клиентам неполную, в том числе вводящую в заблуждение, информацию об их особенностях банковских услуг и связанных с ними рисках, говорится в письме. Это, по мнению регулятора, может не только привести к убыткам клиентов, но и «снизить их доверие к финансовому рынку в целом».