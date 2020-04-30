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ЦБ отменил комиссию за быстрые переводы до 100 000 рублей

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Переводы на сумму до 100 000 руб. через Систему быстрых платежей (СБП) с 1 мая станут бесплатными, говорится в сообщении ЦБ. Это касается переводов как друг другу, так и между своими счетами. При переводах в СБП свыше этой суммы комиссия не должна превышать 0,5% от суммы перевода и 1500 руб.

Сейчас ЦБ не регулирует размер комиссий, которые банки могут взимать с пользователя за переводы в СБП. В то же время руководство регулятора не раз подчеркивало, что если банки установят высокие тарифы, то ЦБ воспользуется своим правом устанавливать предельную комиссию.

Отмена комиссии – это одна из мер поддержки людей в условиях пандемии коронавируса. ЦБ является оператором СБП, которая заработала в феврале прошлого года. Основной ее функционал – переводы между физлицами по номеру телефона независимо от того, в каком банке – участнике системы открыт счет. Все системно значимые банки были обязаны подключиться к СБП до 1 октября прошлого года. В срок успели все, кроме Сбербанка, который подключился 1 апреля.

Общий объем операций в СБП с момента запуска составил более 112 млрд руб., рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, сегодня в системе подключены 55 банков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных