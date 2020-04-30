ЦБ отменил комиссию за быстрые переводы до 100 000 рублей

Отмена комиссии – это одна из мер поддержки людей в условиях пандемии коронавируса. ЦБ является оператором СБП, которая заработала в феврале прошлого года. Основной ее функционал – переводы между физлицами по номеру телефона независимо от того, в каком банке – участнике системы открыт счет. Все системно значимые банки были обязаны подключиться к СБП до 1 октября прошлого года. В срок успели все, кроме Сбербанка, который подключился 1 апреля.