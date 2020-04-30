ЦБ отменил комиссию за быстрые переводы до 100 000 рублей
Переводы на сумму до 100 000 руб. через Систему быстрых платежей (СБП) с 1 мая станут бесплатными, говорится в сообщении ЦБ. Это касается переводов как друг другу, так и между своими счетами. При переводах в СБП свыше этой суммы комиссия не должна превышать 0,5% от суммы перевода и 1500 руб.
Сейчас ЦБ не регулирует размер комиссий, которые банки могут взимать с пользователя за переводы в СБП. В то же время руководство регулятора не раз подчеркивало, что если банки установят высокие тарифы, то ЦБ воспользуется своим правом устанавливать предельную комиссию.
Отмена комиссии – это одна из мер поддержки людей в условиях пандемии коронавируса. ЦБ является оператором СБП, которая заработала в феврале прошлого года. Основной ее функционал – переводы между физлицами по номеру телефона независимо от того, в каком банке – участнике системы открыт счет. Все системно значимые банки были обязаны подключиться к СБП до 1 октября прошлого года. В срок успели все, кроме Сбербанка, который подключился 1 апреля.
Общий объем операций в СБП с момента запуска составил более 112 млрд руб., рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, сегодня в системе подключены 55 банков.