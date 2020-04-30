ЦБ разрешил эмитентам публиковать отчетность позднее

Распространение коронавируса вынудило ввести послабления в корпоративном управлении. В 2020 г. акционерным обществам разрешили проводить годовые собрания акционеров (ГОСА) в заочной форме, а также делать отсрочку ГОСА. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что послабления, введенные до сентября, могут быть продлены в зависимости от ситуации.