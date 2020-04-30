ЦБ разрешил эмитентам публиковать отчетность позднее
Совет директоров Центробанка принял решение увеличить сроки раскрытия информации эмитентами и акционерными обществами в 2020г., говорится в сообщении регулятора. Решение было принято из-за коронавируса.
Эмитенты ценных бумаг должны будут публиковать отчет за I, II и III кварталы 2020 г. не позднее 75 дней с даты окончания квартала, сообщил Центробанк. Регулятор увеличил сроки раскрытия информации: в нормальных условиях квартальный отчет публикуется не позднее 45 дней. Совет директоров ЦБ определил увеличенные сроки в рамках мер по борьбе с коронавирусом.
ЦБ также расширил сроки раскрытия эмитентами бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. Она может быть предоставлена не позднее 15 дней с даты составления аудиторского заключения и не позднее 15 дней с даты истечения срока представления обязательного экземпляра отчетности.
Распространение коронавируса вынудило ввести послабления в корпоративном управлении. В 2020 г. акционерным обществам разрешили проводить годовые собрания акционеров (ГОСА) в заочной форме, а также делать отсрочку ГОСА. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что послабления, введенные до сентября, могут быть продлены в зависимости от ситуации.