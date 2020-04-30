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ЦБ разрешил эмитентам публиковать отчетность позднее

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Совет директоров Центробанка принял решение увеличить сроки раскрытия информации эмитентами и акционерными обществами в 2020г., говорится в сообщении регулятора. Решение было принято из-за коронавируса.

Эмитенты ценных бумаг должны будут публиковать отчет за I, II и III кварталы 2020 г. не позднее 75 дней с даты окончания квартала, сообщил Центробанк. Регулятор увеличил сроки раскрытия информации: в нормальных условиях квартальный отчет публикуется не позднее 45 дней. Совет директоров ЦБ определил увеличенные сроки в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

ЦБ также расширил сроки раскрытия эмитентами бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. Она может быть предоставлена не позднее 15 дней с даты составления аудиторского заключения и не позднее 15 дней с даты истечения срока представления обязательного экземпляра отчетности.

Распространение коронавируса вынудило ввести послабления в корпоративном управлении. В 2020 г. акционерным обществам разрешили проводить годовые собрания акционеров (ГОСА) в заочной форме, а также делать отсрочку ГОСА. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что послабления, введенные до сентября, могут быть продлены в зависимости от ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных