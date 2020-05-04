Курс доллара превысил 75 рублей, евро – 83 рубля

Торги на Московской бирже открылись в понедельник, 4 мая, падением курса рубля. Курс доллара вырос при первых сделках до 75,97 руб. – на 1,57 выше курса на закрытии торгов 30 апреля и на 3,25 руб. выше действующего официального курса ЦБ (на 1 мая). Евро к 10.10 мск превысил отметку в 83 руб., при первых сделках один евро стоил до 83,06 руб., что на 1,61 руб. выше курса закрытия торгов 30 апреля и на 3,94 руб. выше действующего курса ЦБ. К 10.40 мск курс доллара закрепился на уровне 75,5 руб., курс евро вернулся к 82,6 руб.