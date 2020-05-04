Курс доллара превысил 75 рублей, евро – 83 рубля
Торги на Московской бирже открылись в понедельник, 4 мая, падением курса рубля. Курс доллара вырос при первых сделках до 75,97 руб. – на 1,57 выше курса на закрытии торгов 30 апреля и на 3,25 руб. выше действующего официального курса ЦБ (на 1 мая). Евро к 10.10 мск превысил отметку в 83 руб., при первых сделках один евро стоил до 83,06 руб., что на 1,61 руб. выше курса закрытия торгов 30 апреля и на 3,94 руб. выше действующего курса ЦБ. К 10.40 мск курс доллара закрепился на уровне 75,5 руб., курс евро вернулся к 82,6 руб.
Индекс Мосбиржи на открытии торгов упал на 36,35 пункта до 2614,21 п., затем снизился еще на 7,47 п., но к 10.50 мск вырос до 2610,95 п. Индекс РТС упал на 32,32 п. с предыдущего закрытия до 1092,71 п. После падения до минимума 1082,26 п. в 10.20 мск индекс РТС вырос до уровня 1090,38 п.
Падение рубля происходит на фоне снижения цен на нефть. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE к 10:13 мск составила $25,92 за баррель. На торгах в пятницу, 1 мая, июльские фьючерсы Brent стоили $26,44 за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской бирже утром 4 мая стоили $18,37 за баррель, что на 1,41% ниже предыдущего уровня закрытия.