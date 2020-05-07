«Коммерсантъ» узнал подробности дела о покровительстве банку «Кредитимпэкс»

Как считают в Следственном комитете России, Фролов согласился стать «крышей» банка с ежемесячным вознаграждением в размере 0,1% в валюте от таких операций. Ежемесячно в кафе «Кофемания» на Пушечной улице, по версии следствия, полковнику ФСБ передавали от €100 тыс. до €150 тыс. за покровительство. По данным газеты, схему покровительства банку раскрыл следствию другой сотрудник ФСБ, бывший подчиненный Фролова — Кирилл Чекалин (арестован по обвинению во взяточничестве с конфискацией активов, оцениваемых в 6 млрд рублей). Он рассказал следствию, что весной 2011 г. застал своего начальника в компании трех мужчин в «Кофемании», а после этого получил от своего начальника разъяснения, что тот дружит с Шаховым и помогает банку с решением проблем. В июле 2013 г. Фролов был уволен со службы из-за утраты доверия — он не задекларировал недвижимость семьи в Италии.