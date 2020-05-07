Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

«Коммерсантъ» узнал подробности дела о покровительстве банку «Кредитимпэкс»

Ведомости

Бывший заместитель начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, полковник Дмитрий Фролов с 2007 по 2013 гг. получил от руководителей банка «Кредитимпэкс» более 87 млн рублей за покровительство кредитной организации при проведении сомнительных операций. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы следствия. Сам обвиняемый свою вину категорически отрицает.

По данным следствия, в сентябре 2007 г. к полковнику Фролову, который курировал сферу банковского надзора и взаимодействовал с руководством Центробанка, обратились представители банка «Кредитимпэкс». Как пишет газета, председатель правления банка Дмитрий Катай и два акционера — Георгий Шкурко и Алексей Куликов при посредничестве советника Катая по безопасности Игоря Шахова, генерал-майора военной контрразведки, вышли на Фролова после того, как Центробанк выявил в «Кредитимпэксе» сомнительные операции с ненадлежащими контрагентами.

Как считают в Следственном комитете России, Фролов согласился стать «крышей» банка с ежемесячным вознаграждением в размере 0,1% в валюте от таких операций. Ежемесячно в кафе «Кофемания» на Пушечной улице, по версии следствия, полковнику ФСБ передавали от €100 тыс. до €150 тыс. за покровительство. По данным газеты, схему покровительства банку раскрыл следствию другой сотрудник ФСБ, бывший подчиненный Фролова — Кирилл Чекалин (арестован по обвинению во взяточничестве с конфискацией активов, оцениваемых в 6 млрд рублей). Он рассказал следствию, что весной 2011 г. застал своего начальника в компании трех мужчин в «Кофемании», а после этого получил от своего начальника разъяснения, что тот дружит с Шаховым и помогает банку с решением проблем. В июле 2013 г. Фролов был уволен со службы из-за утраты доверия — он не задекларировал недвижимость семьи в Италии.

Газета сообщает, что Игорь Шахов умер в 2012 г., Георгий Шкурко арестован по обвинениям во взяточничестве, а Дмитрий Катай находится в розыске. Алексей Куликов в 2013 г. фигурировал в деле о махинациях с налогом на добавленную стоимость, но нынешний его статус изданию выяснить не удалось. Дмитрий Фролов знакомится с материалами своего дела, помимо получения взяток его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в отношении одного из девелоперов. Свою вину Фролов отрицает.

ООО «Кредитимпэкс» было основано 17 сентября 1992 г., по итогам I квартала 2014 г. занимал 793-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА». Банк лишился лицензии в мае 2014 г. в связи с тем, что не создавал адекватных резервов на возможные потери по ссудам, а также нарушал порядок и сроки составления отчетности. Кроме того, на протяжении 2013 г. кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, объем которых превысил 13,5 млрд руб.

Ранее по теме: ЦБ отозвал лицензии у банков "Кутузовский" и "Кредитимпэкс"
Ранее по теме: Обыск проходит в «Кредитимпэкс банке»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных