«Коммерсантъ» узнал подробности дела о покровительстве банку «Кредитимпэкс»
Бывший заместитель начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, полковник Дмитрий Фролов с 2007 по 2013 гг. получил от руководителей банка «Кредитимпэкс» более 87 млн рублей за покровительство кредитной организации при проведении сомнительных операций. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы следствия. Сам обвиняемый свою вину категорически отрицает.
По данным следствия, в сентябре 2007 г. к полковнику Фролову, который курировал сферу банковского надзора и взаимодействовал с руководством Центробанка, обратились представители банка «Кредитимпэкс». Как пишет газета, председатель правления банка Дмитрий Катай и два акционера — Георгий Шкурко и Алексей Куликов при посредничестве советника Катая по безопасности Игоря Шахова, генерал-майора военной контрразведки, вышли на Фролова после того, как Центробанк выявил в «Кредитимпэксе» сомнительные операции с ненадлежащими контрагентами.
Как считают в Следственном комитете России, Фролов согласился стать «крышей» банка с ежемесячным вознаграждением в размере 0,1% в валюте от таких операций. Ежемесячно в кафе «Кофемания» на Пушечной улице, по версии следствия, полковнику ФСБ передавали от €100 тыс. до €150 тыс. за покровительство. По данным газеты, схему покровительства банку раскрыл следствию другой сотрудник ФСБ, бывший подчиненный Фролова — Кирилл Чекалин (арестован по обвинению во взяточничестве с конфискацией активов, оцениваемых в 6 млрд рублей). Он рассказал следствию, что весной 2011 г. застал своего начальника в компании трех мужчин в «Кофемании», а после этого получил от своего начальника разъяснения, что тот дружит с Шаховым и помогает банку с решением проблем. В июле 2013 г. Фролов был уволен со службы из-за утраты доверия — он не задекларировал недвижимость семьи в Италии.
Газета сообщает, что Игорь Шахов умер в 2012 г., Георгий Шкурко арестован по обвинениям во взяточничестве, а Дмитрий Катай находится в розыске. Алексей Куликов в 2013 г. фигурировал в деле о махинациях с налогом на добавленную стоимость, но нынешний его статус изданию выяснить не удалось. Дмитрий Фролов знакомится с материалами своего дела, помимо получения взяток его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в отношении одного из девелоперов. Свою вину Фролов отрицает.
ООО «Кредитимпэкс» было основано 17 сентября 1992 г., по итогам I квартала 2014 г. занимал 793-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА». Банк лишился лицензии в мае 2014 г. в связи с тем, что не создавал адекватных резервов на возможные потери по ссудам, а также нарушал порядок и сроки составления отчетности. Кроме того, на протяжении 2013 г. кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, объем которых превысил 13,5 млрд руб.