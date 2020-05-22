МВФ предоставит Украине $5 млрд для возвращения к росту после пандемии
Украина достигла предварительных договоренностей о получении кредита от Международного валютного фонда для преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции. Общая сумма кредита $5 млрд долларов, он предоставляется на срок 18 месяцев, сообщается на сайте МВФ со ссылкой на главу украинской миссии МВФ Иванну Владкову Холлар.
В сообщении приводится заявление Владковой Холлар по итогам дистанционных переговоров с украинским властями, которые прошли в четверг, 21 мая. По ее словам, кредит на 3,6 мдрд SDR (специальные права заимствования, эквивалент $5 млрд) предоставляется, чтобы обеспечить платежный баланс Украины и помочь ее властям справить с последствиями кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.
Кредит, отмечает представительница МВФ, будет способствовать подготовке страны к возвращению к росту и возобновлению структурных реформ экономики после пандемии. В сообщении уточняется, что окончательное решение по кредиту будет приниматься советом директоров МВФ «в ближайшие недели».
Украинские медики выявили почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли от COVID-19 около 600 человек. Украина была в числе стран, где ввели ограничения уже после первых случаев заражения. Всего, по данным университета Джонса Хопкинса на 0.00 часов мск, в мире заразились коронавирусом 5 073 775 человек. Умерли 330 981 человек. Выздоровели 1 935 943 пациентов.