МВФ предоставит Украине $5 млрд для возвращения к росту после пандемии

Украинские медики выявили почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли от COVID-19 около 600 человек. Украина была в числе стран, где ввели ограничения уже после первых случаев заражения. Всего, по данным университета Джонса Хопкинса на 0.00 часов мск, в мире заразились коронавирусом 5 073 775 человек. Умерли 330 981 человек. Выздоровели 1 935 943 пациентов.