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МВФ предоставит Украине $5 млрд для возвращения к росту после пандемии

Ведомости

Украина достигла предварительных договоренностей о получении кредита от Международного валютного фонда для преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции. Общая сумма кредита $5 млрд долларов, он предоставляется на срок 18 месяцев, сообщается на сайте МВФ со ссылкой на главу украинской миссии МВФ Иванну Владкову Холлар.

В сообщении приводится заявление Владковой Холлар по итогам дистанционных переговоров с украинским властями, которые прошли в четверг, 21 мая. По ее словам, кредит на 3,6 мдрд SDR (специальные права заимствования, эквивалент $5 млрд) предоставляется, чтобы обеспечить платежный баланс Украины и помочь ее властям справить с последствиями кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.

Кредит, отмечает представительница МВФ, будет способствовать подготовке страны к возвращению к росту и возобновлению структурных реформ экономики после пандемии. В сообщении уточняется, что окончательное решение по кредиту будет приниматься советом директоров МВФ «в ближайшие недели».

Украинские медики выявили почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли от COVID-19 около 600 человек. Украина была в числе стран, где ввели ограничения уже после первых случаев заражения. Всего, по данным университета Джонса Хопкинса на 0.00 часов мск, в мире заразились коронавирусом 5 073 775 человек. Умерли 330 981 человек. Выздоровели 1 935 943 пациентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных