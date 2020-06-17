Цена 95-го бензина на бирже достигла рекорда за всю историю наблюдений
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до рекордного уровня за всю историю наблюдений, сообщил «Интерфакс».
По данным биржи, по итогам торгов 17 июня цена Аи-95 по национальному индексу составила 56 700 руб. за тонну. Предыдущий рекорд в 56 300 руб. за тонну был зафиксирован в 2018 г. Разница цен на Аи-95 и Аи-92 также достигла исторического предела — около 7000—8000 руб.
Стоимость Аи-95 растет без перерывов с середины апреля. За этот период цена увеличилась более чем на 50%. По словам источников «Интерфакса» на топливном рынке, этот вид топлива будет дорожать из-за того, что его на бирже явно не хватает, при этом спрос на него продолжает расти.
Стоимость бензинов на бирже растет на фоне быстро восстанавливающегося спроса после отмены ограничений в России, введенных из-за распространения коронавируса. Сейчас в России продолжают действовать временные сниженные биржевые нормативы продаж нефтепродуктов, а также запрет на импорт топлива в страну.