Цена 95-го бензина на бирже достигла рекорда за всю историю наблюдений

Стоимость Аи-95 растет без перерывов с середины апреля. За этот период цена увеличилась более чем на 50%. По словам источников «Интерфакса» на топливном рынке, этот вид топлива будет дорожать из-за того, что его на бирже явно не хватает, при этом спрос на него продолжает расти.