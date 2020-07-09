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Суд разрешил британскому банку Cynergy не платить по долгу Вексельбергу

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Апелляционный суд Англии подтвердил право британского банка Cynergy отказаться от выплаты процентов по кредиту, полученному от компании бизнесмена Виктора Вексельберга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на решение суда от 30 июня и юридическую фирму Debevoise & Plimpton.

В 2017 г. подконтрольная Вексельбергу Lamesa выдала кредит Cynergy на сумму £30 млн ($38 млн). Британский банк отказался выплачивать проценты по нему, после того как в апреле 2018 г. США ввели персональные финансовые санкции против Вексельберга. Lamesa и Cynergy заключили договор о предоставлении британскому банку кредита на сумму £30 млн в декабре 2017 года. Срок кредита — десять лет. Процентные платежи должны осуществляться 21 июня и 21 декабря. По подсчетам издания, задолженность Cynergy перед Lamesa по невыплаченным процентам составляет £6 млн ($7,55 млн).

Cynergy отказался выплачивать проценты по кредиту Lamesa на основании положения кредитного договора, которое гласит, что дефолтом не будет считаться неплатеж по причине «соблюдения какого-либо обязательного положения закона, регулирования или приказа любого суда компетентной юрисдикции». Высокий суд Англии, а теперь и Апелляционный суд признали, что Cynergy соблюдали условия кредитного договора — если бы они не перестали платить по кредиту, то США могли ввести вторичные санкции против самого банка, за транзакции с лицом, находящимся по персональными американскими санкциями. РБК цитирует комментарий юридической фирмы Debevoise & Plimpton: «Данное решение подтверждает, что английские суды будут в соответствующих случаях исходить из того, что стороны включают в свои договоры подразумеваемое намерение учитывать риски применения вторичных санкций США».

Американский закон «О поддержке свободы Украины» 2014 г. с изменениями 2017 г., внесенными законом CAATSA, обязывает президента США ввести санкции против любого иностранного банка за совершение существенных финансовых транзакций в интересах подсанкционных лиц, в том числе Вексельберга. Однако с момента принятия вторичных санкций США в 2017 г. они не были наложены ни на одно финансовое учреждение, указывает юридическая фирма. В Cynergy отмечают, что задолженность будет погашена, как только риски вторичных санкций утратят актуальность. Компания Lamesa Investments, предоставившая кредит, принадлежит компании Lamesa Group Incorporated (Британские Виргинские острова), которая целиком принадлежит Вексельбергу, говорится в материалах апелляционного суда. Решение апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде Великобритании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных