Суд разрешил британскому банку Cynergy не платить по долгу Вексельбергу
В 2017 г. подконтрольная Вексельбергу Lamesa выдала кредит Cynergy на сумму £30 млн ($38 млн). Британский банк отказался выплачивать проценты по нему, после того как в апреле 2018 г. США ввели персональные финансовые санкции против Вексельберга. Lamesa и Cynergy заключили договор о предоставлении британскому банку кредита на сумму £30 млн в декабре 2017 года. Срок кредита — десять лет. Процентные платежи должны осуществляться 21 июня и 21 декабря. По подсчетам издания, задолженность Cynergy перед Lamesa по невыплаченным процентам составляет £6 млн ($7,55 млн).
Cynergy отказался выплачивать проценты по кредиту Lamesa на основании положения кредитного договора, которое гласит, что дефолтом не будет считаться неплатеж по причине «соблюдения какого-либо обязательного положения закона, регулирования или приказа любого суда компетентной юрисдикции». Высокий суд Англии, а теперь и Апелляционный суд признали, что Cynergy соблюдали условия кредитного договора — если бы они не перестали платить по кредиту, то США могли ввести вторичные санкции против самого банка, за транзакции с лицом, находящимся по персональными американскими санкциями. РБК цитирует комментарий юридической фирмы Debevoise & Plimpton: «Данное решение подтверждает, что английские суды будут в соответствующих случаях исходить из того, что стороны включают в свои договоры подразумеваемое намерение учитывать риски применения вторичных санкций США».
Американский закон «О поддержке свободы Украины» 2014 г. с изменениями 2017 г., внесенными законом CAATSA, обязывает президента США ввести санкции против любого иностранного банка за совершение существенных финансовых транзакций в интересах подсанкционных лиц, в том числе Вексельберга. Однако с момента принятия вторичных санкций США в 2017 г. они не были наложены ни на одно финансовое учреждение, указывает юридическая фирма. В Cynergy отмечают, что задолженность будет погашена, как только риски вторичных санкций утратят актуальность. Компания Lamesa Investments, предоставившая кредит, принадлежит компании Lamesa Group Incorporated (Британские Виргинские острова), которая целиком принадлежит Вексельбергу, говорится в материалах апелляционного суда. Решение апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде Великобритании.