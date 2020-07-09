Суд разрешил британскому банку Cynergy не платить по долгу Вексельбергу

Cynergy отказался выплачивать проценты по кредиту Lamesa на основании положения кредитного договора, которое гласит, что дефолтом не будет считаться неплатеж по причине «соблюдения какого-либо обязательного положения закона, регулирования или приказа любого суда компетентной юрисдикции». Высокий суд Англии, а теперь и Апелляционный суд признали, что Cynergy соблюдали условия кредитного договора — если бы они не перестали платить по кредиту, то США могли ввести вторичные санкции против самого банка, за транзакции с лицом, находящимся по персональными американскими санкциями. РБК цитирует комментарий юридической фирмы Debevoise & Plimpton: «Данное решение подтверждает, что английские суды будут в соответствующих случаях исходить из того, что стороны включают в свои договоры подразумеваемое намерение учитывать риски применения вторичных санкций США».