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Суд отказал в иске держатей бондов Russian Standard к Рустаму Тарико

Ведомости

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении исков компаний Pala Assets Holding Limited и Aleia Trading Inc к основному владельцу холдинга «Русский стандарт» Рустаму Тарико и всем членам совета директоров банка «Русский стандарт», рассказал «Ведомостям» представитель холдинга. Решение суда в холдинге считают справедливым. В картотеке суда определение еще не появилось.

В начале июня Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха обратилась в суд с заявлением увеличить на 877 млн руб. до 4,5 млрд руб. требования по иску к Тарико. Суть претензий в том, что на заявленную сумму снизилась стоимость заложенных акций банка «Русский стандарт», что, по мнению фонда, принесло ему убытки.

Член правления A1 (представляет интересы группы кредиторов Тарико Кирилл Бабаев рассказал «Ведомостям», что решение суда не войдёт в силу, и несомненно будет отменено в апелляционной инстанции. При этом решение войдёт в историю «как на редкость незаконное и оскорбительное для России и её инвестиционного климата», уверен он.

«При наличии долга в $0,5 млрд. из банка наспех и открыто выводятся гигантские деньги. Ответчики с этим и не спорили, фактически признав, что все рассмотренные сделки имели место и носили порочный характер. Такие решения наносят вред прежде всего репутации самого суда» — убежден Бабаев.

Ранее по теме: Кредиторы увеличили требования к Тарико почти на 1 млрд рублей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных