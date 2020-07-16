Суд отказал в иске держатей бондов Russian Standard к Рустаму Тарико

В начале июня Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха обратилась в суд с заявлением увеличить на 877 млн руб. до 4,5 млрд руб. требования по иску к Тарико. Суть претензий в том, что на заявленную сумму снизилась стоимость заложенных акций банка «Русский стандарт», что, по мнению фонда, принесло ему убытки.