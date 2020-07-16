Суд отказал в иске держатей бондов Russian Standard к Рустаму Тарико
Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении исков компаний Pala Assets Holding Limited и Aleia Trading Inc к основному владельцу холдинга «Русский стандарт» Рустаму Тарико и всем членам совета директоров банка «Русский стандарт», рассказал «Ведомостям» представитель холдинга. Решение суда в холдинге считают справедливым. В картотеке суда определение еще не появилось.
В начале июня Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха обратилась в суд с заявлением увеличить на 877 млн руб. до 4,5 млрд руб. требования по иску к Тарико. Суть претензий в том, что на заявленную сумму снизилась стоимость заложенных акций банка «Русский стандарт», что, по мнению фонда, принесло ему убытки.
Член правления A1 (представляет интересы группы кредиторов Тарико Кирилл Бабаев рассказал «Ведомостям», что решение суда не войдёт в силу, и несомненно будет отменено в апелляционной инстанции. При этом решение войдёт в историю «как на редкость незаконное и оскорбительное для России и её инвестиционного климата», уверен он.
«При наличии долга в $0,5 млрд. из банка наспех и открыто выводятся гигантские деньги. Ответчики с этим и не спорили, фактически признав, что все рассмотренные сделки имели место и носили порочный характер. Такие решения наносят вред прежде всего репутации самого суда» — убежден Бабаев.