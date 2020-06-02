Кредиторы увеличили требования к Тарико почти на 1 млрд рублей

Кредиторы увеличили требования к Тарико почти на 1 млрд рублейСумма исков к владельцу «Русского стандарта» приближается к 5 млрд рублей
Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd – швейцарский фонд Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха – обратился в суд с заявлением увеличить на 877 млн руб. требования по иску к Рустаму Тарико, рассказал представитель фонда. Pala решил увеличить требования после того, как открылись новые обстоятельства «заведомо невыгодной» для принадлежащего Тарико банка «Русский стандарт» сделки. Исковые требования Pala, который собрал более 25% дефолтных бондов, в итоге выросли до 4,5 млрд руб. Другие ответчики по иску – акционеры банка («Компания «Русский стандарт», «Русский стандарт-инвест») и весь совет директоров банка. Сам банк «Русский стандарт» является третьей стороной спора: обеспечением по бумагам выступают 49% его акций. Залогодержатель акций банка – Citibank – также привлечен к спору третьей стороной.
Суть претензий в том, что теперь уже на 4,5 млрд руб. снизилась стоимость заложенных акций банка, что, по мнению, фонда, принесло ему убытки. В основу претензий фонда легли три сделки, которые, как считает компания, совершались на заведомо не выгодных для банка условиях: отчуждение 6% акций в алкогольном холдинге Тарико Roust Corporation в пользу связанной компании в обмен на частичную оплату и отложенное возмещение, финансирование банком Roust на 14,2 млрд руб. без надлежащего обеспечения и выдача заведомо невозвратных займов аффилированным лицам на сумму свыше 15,4 млрд руб.
«Ведомости» ознакомились с копией заявления фонда в Арбитражный суд Москвы об увеличении суммы требований, ее подлинность подтвердил человек, близкий к Pala. На момент подачи первоначального иска размер убытков рассчитан лишь по второй и третьей сделкам, говорится в заявлении: размер убытков, причиненных в результате отчуждения 6% акций Roust, рассчитан не был.
Анализ независимых экспертов отчетности банка показал, что в декабре 2017 г. банк «Русский стандарт» передал связанной с холдингом компании Flli Gancia & C SpA 6% акций Roust с рассрочкой оплаты на три года, но сведения об оплате сделки отсутствуют, а доля «Русского Стандарта» в Roust составляет теперь менее блокирующего пакета (25% плюс одна акция), говорится в заявлении. На конец 2018 г. банку принадлежало 24,3% Roust. Таким образом, считает Pala, совершив данную сделку, банк утратил возможность блокировать важные корпоративные решения, не получив равноценной замены.
Балансовая стоимость утраченных 6% акций Roust составляет 4,7 млрд руб., говорится в заявлении, но вероятность возврата долга со стороны Flli Gancia & C SpA – низкая, учитывая, что деятельность этой компании на 85% финансируется за счет заемных средств.
В результате «сомнительных» операций с акциями Roust кредиторам причинены убытки на общую сумму 7 млрд руб., говорится в документе. Убыток, по версии фонда, делится на две части: 2,3 млрд руб. банк переплатил, когда купил 19,9% акций в Roust за 7,2 млрд руб. Еще 4,7 млрд руб. убытков связаны с отчуждением 6% акций в Roust в пользу связанной компании без какого-либо встречного предоставления.
Общий размер причиненных убытков по трем сделкам составляет 36,67 млрд руб., а исходя из доли заложенных акций и принадлежащих Pala облигаций (25,3%) составляет 4,5 млрд руб., говорится в заявлении.
Представитель Russian Standard по-прежнему считает претензии Pala как в целом, так и в части соответствующей сделки «Русского стандарта» «абсолютно надуманными и необоснованными»: эмитент находится в контакте со всеми участниками процесса и по прежнему открыт к переговорам для взаимоприемлемого урегулирования ситуации со всем выпуском облигаций, уверяет он.
Russian Standard зарегистрирована на Бермудах и принадлежит Roust Holdings Тарико. Дефолт по бумагам на $545 млн компания допустила в октябре 2017 г., не заплатив купон. Эти облигации были выпущены в 2015 г. для реструктуризации субординированных евробондов банка «Русский стандарт» на $350 млн и $200 млн. Инвесторы тогда получили 18% от номинала и бумаги Russian Standard. Тогда же они получили заверения, что для спасения банка необходимо списать часть долга и отложить сроки его возврата: выплаты купонов должны были возобновиться сразу после оздоровления финансовых показателей банка.
Компания Тарико предложила держателям евробондов выбор: выкупить бумаги за 25% от номинала либо за 20% и получить право на выплаты, которые будут привязаны к результатам работы банка. Оба варианта выгоднее изъятия залога, убеждал представитель Russian Standard: 49% акций банка стоят $50–70 млн, а 25% от номинала бондов – это $136 млн. Инвесторов эти условия не устроили.
На иске Pala Assets не остановился и в апреле инициировал процесс взыскания заложенных по бондам 49% акций банка «Русский стандарт»: Citibank направил остальным держателям бондов уведомление о начале процедуры взыскания заложенных акций банка. Для запуска процедуры взыскания необходимо решение собрания кредиторов, оно принимается держателями как минимум четверти бумаг. Комитет уже консолидировал позицию порядка 50% держателей евробондов – при том, что достаточно 25%, говорил «Ведомостям» Кирилл Бабаев, член правления А1, которая представляет интересы группы кредиторов компании Тарико. Дата собрания пока не определена, рассказал Бабаев, готовятся документы для его проведения.
В мае еще один из держателей дефолтных бондов Russian Standard ‒ компания Aleia Trading Inc подала в Арбитражный суд иск а 388,7 млн руб. к тем же ответчикам, что и Pala.