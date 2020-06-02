Кредиторы увеличили требования к Тарико почти на 1 млрд рублей

Суть претензий в том, что теперь уже на 4,5 млрд руб. снизилась стоимость заложенных акций банка, что, по мнению, фонда, принесло ему убытки. В основу претензий фонда легли три сделки, которые, как считает компания, совершались на заведомо не выгодных для банка условиях: отчуждение 6% акций в алкогольном холдинге Тарико Roust Corporation в пользу связанной компании в обмен на частичную оплату и отложенное возмещение, финансирование банком Roust на 14,2 млрд руб. без надлежащего обеспечения и выдача заведомо невозвратных займов аффилированным лицам на сумму свыше 15,4 млрд руб.