«Русский стандарт» скрывает своих директоров от кредиторов
Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. – Pala Assets – в рамках иска к бизнесмену Рустаму Тарико и другим членам совета директоров его банка «Русский стандарт» на 3,6 млрд руб. пожаловался суду на то, что ему не предоставляют адреса проживания физлиц-ответчиков. Иметь фактический адрес истцу необходимо для того, чтобы надлежащим образом уведомить каждую сторону спора. Кроме Тарико ответчиками по иску выступает весь совет директоров банка «Русский стандарт», его акционеры «Компания «Русский стандарт», «Русский стандарт-инвест». Сам банк является третьей стороной спора: обеспечением по бумагам выступают 49% его акций. Претензии Pala (принадлежит 25% выпуска) на 3,6 млрд руб. связаны с тем, что на такую сумму снизилась стоимость заложенных акций банка, а это принесло фонду убытки.
Прежде чем подать иск, Pala обратилась во все возможные инстанции, чтобы понять, где фактически зарегистрированы физические лица-ответчики – Тарико и все члены совета директоров «Русский стандарт», рассказал на заседании в среду, 4 марта, представитель Pala. Истцы направили три адвокатских запроса, в том числе в банк, но ответа с документами Pala не получила. Адвокатский запрос также направлялся в налоговую и центральное адресно-справочное отделение МВД, продолжает собеседник «Ведомостей», но ответов не последовало.
На заседании представитель Pala обратился к судье с ходатайством истребовать данные о месте жительства ответчиков-физлиц из центрального справочного бюро московского МВД, налоговой и банка «Русский стандарт», который также располагает этими сведениями.
Очевидно, что истец не уведомил физлиц надлежащим образом и не постарался узнать их адреса, сказал на заседании представитель «Компании «Русский стандарт»: истец их не идентифицировал и указал адрес банка, хотя должно быть указано место жительства. В связи с этим физлица-ответчики не могут считаться уведомленными, заявил он, соглашаясь с тем, что эту информацию надо запросить – у миграционной службы. Но среди директоров есть иностранец – Пикки Алессандро, поэтому вопрос, как определить его место жительства, открытый, заявил представитель «Компании «Русский стандарт». Представителей банка не заседании не было.
Судья обязал эмитента, которым он назвал банк, известить всех членов совета директоров о споре, отмечая, что все лица из иска состоят в совете директоров банка и он располагает сведениями об их местоположении. Защита отвечала, что эмитентом является иностранная компания, которая выпускала бонды, а не банк, но судья обещал разобраться в том, кого считать эмитентом, уже по существу спора и отложил заседание до 8 апреля.
Кредиторов Тарико защищает А1 Михаила Фридмана и его партнеров: компания представляет интересы комитета кредиторов Russia Standard, которому принадлежит свыше 25% дефолтных бондов эмитента. Держатели бондов Russian Standard рассматривают все возможные варианты возврата инвестиций, говорил представитель А1, обращение взыскания на залог является одним из таких сценариев.
Суть конфликта
Russian Standard – бермудская компания и принадлежит Roust Holdings Тарико. Дефолт по бумагам на $545 млн она допустила в октябре 2017 г., не заплатив купон. Эти облигации были выпущены в 2015 г. для реструктуризации субординированных евробондов банка «Русский стандарт» Тарико на $350 млн и $200 млн. Держатели бондов банка тогда получили 18% от номинала и бумаги Russian Standard.
Russian Standard предложила держателям евробондов выбор: выкупить бумаги за 25% от номинала либо за 20% и право на выплаты, которые будут привязаны к результатам «Русского стандарта». Оба варианта выгоднее изъятия залога, убеждал представитель Russian Standard: 49% акций банка стоят $50–70 млн, а 25% от номинала бондов – это $136 млн. Инвесторов эти условия не устроили.
В 2018 г. инициативная группа кредиторов, собравшая 25% выпуска, потребовала от Russian Standard немедленно погасить весь выпуск. Они предъявили весь долг к погашению, требовали от Тарико вернуть $623,6 млн и угрожали взыскать заложенные акции банка и продать его по наилучшей цене, но рассматривали это в качестве крайней меры. Кредиторы жаловались председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и просили ее обратить внимание на ситуацию вокруг банка.
Откуда взялись 3,6 млрд убытка
Pala считает, что ответчики совершили «противоправные действия», которые привели к тому, что стоимость заложенных акций банка снизилась, говорилось в иске: фонд расценил это как нарушение условий договоров залога и обязанностей органов управления банка. Ответчики одобрили ряд сделок на заведомо невыгодных для банка условиях.
Таких сделок три. Отчуждение 6% акций в алкогольном холдинге Тарико Roust Corporation (США) в пользу связанной компании в обмен на частичную оплату кредита и отложенное возмещение, финансирование Roust Corporation на 14,2 млрд руб. без надлежащего обеспечения и выдача «заведомо невозвратных» займов аффилированным лицам на сумму свыше 15,4 млрд руб.
Действия ответчиков по одобрению этих сделок не отвечают критериям разумного и добросовестного поведения и непосредственно нарушают условия договоров залога, пришли к выводу в Pala.