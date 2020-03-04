«Русский стандарт» скрывает своих директоров от кредиторов

Очевидно, что истец не уведомил физлиц надлежащим образом и не постарался узнать их адреса, сказал на заседании представитель «Компании «Русский стандарт»: истец их не идентифицировал и указал адрес банка, хотя должно быть указано место жительства. В связи с этим физлица-ответчики не могут считаться уведомленными, заявил он, соглашаясь с тем, что эту информацию надо запросить – у миграционной службы. Но среди директоров есть иностранец – Пикки Алессандро, поэтому вопрос, как определить его место жительства, открытый, заявил представитель «Компании «Русский стандарт». Представителей банка не заседании не было.