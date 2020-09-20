Минск направит основную часть кредита от ЕФСР на погашение долга перед «Газпромом»
Белоруссия направит основную часть кредита в $500 млн, который получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), на погашение долга в $330 млн перед российским «Газпромом», заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».
«Задолженность [Белоруссии] перед "Газпромом" составляет чуть меньше $330 млн. И объем кредита, который мы обсуждаем из Евразийского фонда, составляет $500 млн», ‒ цитирует его ТАСС.
Ранее Силуанов рассказал, что Россия планирует предоставить кредит Белоруссии в два этапа: в 2020 г. Минск может получить по $500 млн от государства и по линии ЕФСР, еще $500 млн Россия предоставит в 2021 г.
Министр пояснил, что Россия в среднем предоставляет кредиты на срок около 10 лет и будет руководствоваться этими сроками при подготовке условий предоставления заемных средств.
Президент России Владимир Путин 14 сентября объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Это было сделано во время встречи в Сочи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой, и отказались считать это вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Также подчеркивалось, что Россия и впредь будет оказывать экономическую помощь Минску в рамках Союзного государства.