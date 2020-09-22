Гуцериев заключил мировое соглашение с «Трастом» и «Открытием»
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева договорилась о заключении нового мирового соглашения об урегулировании претензий с банками «Траст» и «Открытие», которые принадлежат Центробанку. Об этом говорится в заявлении группы, которое опубликовано на официальном сайте компании.
Сегодня в картотеке арбитражных дел появилась информация об иске ЦБ к Гуцериеву, бывшему совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову, а также экс-руководству банка на 85,4 млрд руб.
Первое соглашение между «Трастом», «Открытием» и «Сафмаром» было заключено в ноябре 2019 г., рассказывал в интервью «Ведомостям» председатель правления «Траста» Александр Соколов.
Общая сумма сделок, которые заключены по условиям соглашения, составляет около 135 млрд руб. По словам Соколова, из 135 млрд руб. «около 94 млрд руб. будет выплачено деньгами, часть будет получена за счет трансформации и реструктуризации некоторых активов таким образом, что их рыночная стоимость составит порядка 41 млрд руб.». Кроме того, по условиям соглашения «Сафмар» откажется от исковых требований к «Трасту» и «ФК Открытие» на 31 млрд руб., добавлял топ-менеджер.
Тем не менее, 18 сентября банк «Траст» подал иск к экс-совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и бывшим топ-менеджерам кредитной организации на рекордные для российской банковской отрасли 306 млрд руб. А 21 сентября Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к бывшим руководителям Бинбанка на общую сумму 283,8 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел. Среди ответчиков указаны Александр Лукин, Алексей Фарафонтов, Кирилл Любенцов, Микаил Шишханов. В качестве третьего лица указан банк «Открытие». Иск подан 21 сентября, других подробностей в картотеке нет.
Банк России объявил о санации Бинбанка в октябре 2017 г. В апреле 2018 г. проблемные активы попавших под санацию кредитных организаций, в том числе Бинбанка, регулятор собрал на балансе банка «Траст». Фонд «плохих долгов» тогда оценивался в 1,1 трлн руб.