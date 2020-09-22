Гуцериев заключил мировое соглашение с «Трастом» и «Открытием»

Общая сумма сделок, которые заключены по условиям соглашения, составляет около 135 млрд руб. По словам Соколова, из 135 млрд руб. «около 94 млрд руб. будет выплачено деньгами, часть будет получена за счет трансформации и реструктуризации некоторых активов таким образом, что их рыночная стоимость составит порядка 41 млрд руб.». Кроме того, по условиям соглашения «Сафмар» откажется от исковых требований к «Трасту» и «ФК Открытие» на 31 млрд руб., добавлял топ-менеджер.