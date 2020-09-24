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Курс евро поднялся выше 90 рублей

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Курс евро поднялся выше 90 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. К 12:03 мск валюта стоила 90,12 руб.

На протяжении сентября европейская валюта колеблется вблизи значения в 90 руб. Этот порог показатель превышал 7 и 21 сентября, между этими периодами и после он снижался.

Курс доллара также растет. 21 сентября он превысил 76 руб. По данным Мосбиржи на 12:03, доллар стоил 77,28 руб. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже подешевели на 0,50% до $41,56 за баррель. Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре снизилась на 0,57% до $39,70 за баррель.

В Минэкономразвития ожидают возвращения курса рубля к фундаментальным значениям в конце этого – начале следующего года. Как отмечал глава ведомства Максим Решетников, на прогнозном горизонте российская валюта будет умеренно ослабляться, но в реальном эффективном выражении останется стабильной.

В Кремле не видят опасности в связи с волатильностью рубля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что падение курса отечественной валюты не влияет на макроэкономические показатели российской экономики. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных