Курс евро поднялся выше 90 рублей
Курс евро поднялся выше 90 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. К 12:03 мск валюта стоила 90,12 руб.
На протяжении сентября европейская валюта колеблется вблизи значения в 90 руб. Этот порог показатель превышал 7 и 21 сентября, между этими периодами и после он снижался.
Курс доллара также растет. 21 сентября он превысил 76 руб. По данным Мосбиржи на 12:03, доллар стоил 77,28 руб. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже подешевели на 0,50% до $41,56 за баррель. Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре снизилась на 0,57% до $39,70 за баррель.
В Минэкономразвития ожидают возвращения курса рубля к фундаментальным значениям в конце этого – начале следующего года. Как отмечал глава ведомства Максим Решетников, на прогнозном горизонте российская валюта будет умеренно ослабляться, но в реальном эффективном выражении останется стабильной.
В Кремле не видят опасности в связи с волатильностью рубля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что падение курса отечественной валюты не влияет на макроэкономические показатели российской экономики.