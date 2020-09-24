Курс евро поднялся выше 90 рублей

Курс доллара также растет. 21 сентября он превысил 76 руб. По данным Мосбиржи на 12:03, доллар стоил 77,28 руб. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже подешевели на 0,50% до $41,56 за баррель. Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре снизилась на 0,57% до $39,70 за баррель.