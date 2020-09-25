Роскомнадзор заблокировал одну из ведущих криптовалютных бирж Binance

Судебное решение о внесении в список запрещенных сайтов было принято в начале июня 2020 г. Мирнинским судом Архангельской области, более чем за месяц до того, как был принят закон о криптовалютах. В решении говорится, что, так как оборот криптовалют не регулируется в России и децентрализован, то информация, размещенная на сайте, незаконна. «Признать информацию, распространяемую посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет, размещенную по адресу https://www.binance.com информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», ‒ говорится в решении суда.