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Роскомнадзор заблокировал одну из ведущих криптовалютных бирж Binance

Ведомости

Роскомнадзор внес в список запрещенных в России ресурсов сайт одной из крупнейших по объему торгов бирж криптовалюты Binance. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«24 сентября 2020 г. мы получили уведомление от Роскомнадзора РФ о внесении сайта https://www.binance.com в реестр доменных имен, содержащий запрещенную к распространению в России информацию. Из письма следует, что таковой является информация о возможности приобретения электронной криптовалюты (Bitcoin)», ‒ говорится в сообщении. В компании добавили, что до этого не получали никаких предупреждений со стороны надзорных органов и судов, а сейчас консультируются с юристами.

«Мы также продолжаем предоставлять услуги для российских пользователей в полном объеме, и средства клиентов находятся в безопасности», ‒ заверили в компании. 

Судебное решение о внесении в список запрещенных сайтов было принято в начале июня 2020 г. Мирнинским судом Архангельской области, более чем за месяц до того, как был принят закон о криптовалютах. В решении говорится, что, так как оборот криптовалют не регулируется в России и децентрализован, то информация, размещенная на сайте, незаконна. «Признать информацию, распространяемую посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет, размещенную по адресу https://www.binance.com информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», ‒ говорится в решении суда. 

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о цифровых финансовых активах, который вступит в силу с 2021 г. Документ вводит понятия цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Теперь операторы информационных систем, реестр которых ведет Банк России, смогут осуществлять выпуск, куплю и продажу криптовалют на территории страны, а участники рынка – осуществлять их оборот, в том числе продавать.

В то же время подписанный закон запрещает оплачивать такими активами товары и услуги в России. Пока закон не включает в себя регулирование цифровых валют. Планируется, что этот вопрос будет доработан осенью отдельным законопроектом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных