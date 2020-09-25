Роскомнадзор заблокировал одну из ведущих криптовалютных бирж Binance
Роскомнадзор внес в список запрещенных в России ресурсов сайт одной из крупнейших по объему торгов бирж криптовалюты Binance. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«24 сентября 2020 г. мы получили уведомление от Роскомнадзора РФ о внесении сайта https://www.binance.com в реестр доменных имен, содержащий запрещенную к распространению в России информацию. Из письма следует, что таковой является информация о возможности приобретения электронной криптовалюты (Bitcoin)», ‒ говорится в сообщении. В компании добавили, что до этого не получали никаких предупреждений со стороны надзорных органов и судов, а сейчас консультируются с юристами.
«Мы также продолжаем предоставлять услуги для российских пользователей в полном объеме, и средства клиентов находятся в безопасности», ‒ заверили в компании.
Судебное решение о внесении в список запрещенных сайтов было принято в начале июня 2020 г. Мирнинским судом Архангельской области, более чем за месяц до того, как был принят закон о криптовалютах. В решении говорится, что, так как оборот криптовалют не регулируется в России и децентрализован, то информация, размещенная на сайте, незаконна. «Признать информацию, распространяемую посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет, размещенную по адресу https://www.binance.com информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», ‒ говорится в решении суда.
31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о цифровых финансовых активах, который вступит в силу с 2021 г. Документ вводит понятия цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Теперь операторы информационных систем, реестр которых ведет Банк России, смогут осуществлять выпуск, куплю и продажу криптовалют на территории страны, а участники рынка – осуществлять их оборот, в том числе продавать.
В то же время подписанный закон запрещает оплачивать такими активами товары и услуги в России. Пока закон не включает в себя регулирование цифровых валют. Планируется, что этот вопрос будет доработан осенью отдельным законопроектом.