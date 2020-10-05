Средний размер автокредита в России вернулся на докарантинный уровень
Средний размер автокредита, которые российские банки выдали в августе 2020 г., составил 852 600 руб. — выше мартовского значения в 850 700 руб., сообщают аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Таким образом, показатель восстановился до уровня, который был перед введением в апреле ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.
«В апреле по сравнению с мартом текущего года средний чек автокредита сократился сразу на 17,7% до 700 300 руб. За последующие четыре месяца (май-август) данный показатель не только отыграл это падение, но и приблизился к рекордным значениям конца прошлого года (в декабре 2019 г. — 862 000 руб.)» — сказано в отчете аналитиков.
Средний размер автокредита в августе продемонстрировал положительную динамику и в сравнении со значением аналогичного месяца 2019 г. Тогда показатель был на уровне 775 800 руб., то есть рост год к году составил 9,9%, зафиксировали в бюро.
По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, подобная динамика объясняется реализацией отложенного спроса. Так, ранее в течение нескольких месяцев россияне не имели возможности посещать автосалоны ввиду действия ограничительных мер, введенных в связи с пандемией.
Викулин отметил, что реализация отложенного спроса особенно хорошо видна в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Там же зафиксирован самый большой средний размер выдаваемых в августе автокредитов — 1 296 967 руб., 1 055 280 руб. и 1 034 530 руб. соответственно.
Рост показателя год к году в августе отмечен во всех 30 регионах-лидерах России по объемам автокредитования, следует из данных НБКИ. Исключение составила только Иркутская область: там зафиксировано падение на 1,2% — до 880 217 руб.
Сильнее всего средний размер автокредита в стране за год вырос в Кемеровской области: на 46,7% — до 642 286 руб. Однако, несмотря на это, данный показатель является самым низким среди всех рассматриваемых регионов. В топ наименьших значений размера кредита на покупку машины в августе, по данным аналитиков, также вошли Удмуртская Республика и Республика Татарстан — 675 789 руб. и 705 496 руб. соответственно.