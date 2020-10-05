Средний размер автокредита в России вернулся на докарантинный уровень

Сильнее всего средний размер автокредита в стране за год вырос в Кемеровской области: на 46,7% — до 642 286 руб. Однако, несмотря на это, данный показатель является самым низким среди всех рассматриваемых регионов. В топ наименьших значений размера кредита на покупку машины в августе, по данным аналитиков, также вошли Удмуртская Республика и Республика Татарстан — 675 789 руб. и 705 496 руб. соответственно.